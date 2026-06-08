Tình trạng sức khỏe bé bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở Hà Nội

Mới đây, nhiều diễn đàn trên mạng chia sẻ hình ảnh bé gái bị một trẻ khác xô ngã từ cầu trượt xuống đất. Chiều 8/6, xác nhận qua điện thoại với PV VietNamNet, anh N.A (phường Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận, bé gặp nạn là con gái của anh.

Bé bị xô ngã trong khu vui chơi của chung cư trên đường Trần Bình (Từ Liêm, Hà Nội) vào tối 7/6. Ngay sau khi xảy ra sự cố, gia đình đã đưa trẻ vào Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra. “Trước mắt, con không có vấn đề gì, hiện các bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm”, anh N.A nói.

Hình ảnh trẻ bị xô ngã từ cầu trượt có độ cao 1,5m xuống đất. Ảnh: N.A

Trước đó, chia sẻ trên trang cá nhân, anh N.A cho biết con bị một trẻ khác xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m xuống đất.

“Bé xô con tôi ngã là một trẻ tự kỷ. Chúng ta đều biết trẻ tự kỷ vốn khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn bình thường. Khi con mình là một đứa trẻ đặc biệt, bố mẹ và người thân phải có trách nhiệm dõi theo con sát sao từng giây từng phút”, anh N.A viết.

Chia sẻ của người đàn ông này nhận được nhiều đồng cảm. Nhiều trang mạng, diễn đàn lấy lại với ý kiến cho rằng trẻ tự kỷ cần được gia đình quan tâm, chú ý, tránh gây ra những sự cố đáng tiếc không chỉ với bản thân trẻ mà cả những bạn cùng chơi.