Khởi tố Tiktoker Ngọc "sủi" về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Công an TP Hà Nội vừa tiến hành khởi tố 7 bị can gồm: Lộ Xuân Huy; Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Tiktoker Ngọc “sùi”); Nguyễn Trung Thành; Nguyễn Quý Thái; Nguyễn Hữu Thế; Nguyễn Hữu Hưởng; Nguyễn Mạnh Hùng để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trong số đó, Ngọc "sủi" là cái tên khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 600.000 người theo dõi trên Tiktok. Ngọc "sủi" thường chia sẻ các video hài hước và nói đạo lý.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc (đứng giữa) và các bị can trong vụ án.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động của mình. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, tạo ảnh hưởng và khuếch trương thanh thế.

Năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến việc góp vốn kinh doanh khách sạn, Ngọc "sủi" được một số người nhờ đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng đã thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép đối với anh C.C.M. nhằm buộc người này phải chi trả tiền. Ngọc thuê một nhóm thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, gây cản trở hoạt động kinh doanh, thậm chí hành hung nhân viên khách sạn.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn xuất hiện tại khu vực trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. đang theo học để theo dõi, quay video và có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Trước sức ép kéo dài, lo ngại hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh C.C.M. đã buộc phải chuyển cho nhóm đối tượng số tiền 6,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, các bị can chia nhau hưởng lợi theo thỏa thuận.