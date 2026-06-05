Tổng thống D.Trump: ‘Lệnh ngừng bắn có nghĩa là bạn… bắn một cách ôn hòa hơn’

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, lệnh ngừng bắn ở Trung Đông không phải lúc nào cũng có nghĩa là việc bắn phá sẽ chấm dứt hoàn toàn, sau khi các phóng viên chất vấn ông về những cuộc giao tranh quân sự mới nhất liên quan đến Iran.

Tuần này, lực lượng Mỹ được cho là đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu đang trên đường đến đảo Kharg của Iran, dẫn đến một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và phá hủy nhà ga sân bay quốc tế của quốc gia vùng Vịnh này.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã thực hiện các cuộc không kích mà họ mô tả là "tự vệ" vào đảo Qeshm của Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc tấn công mới nhất từ ​​Iran, cho rằng Tehran chỉ đơn giản là đáp trả các hành động quân sự trước đó của Mỹ.

Ông Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực.

Trả lời câu hỏi về tình hình hiện tại ở Trung Đông, ông Trump nói: “Đó là một khu vực khác trên thế giới. Tôi cho rằng ở khu vực đó, lệnh ngừng bắn có nghĩa là bạn bắn một cách ôn hòa hơn”.

Trước khi lệnh ngừng bắn ban đầu được công bố vào ngày 7-4, hơn 3.400 người được báo cáo đã thiệt mạng ở Iran do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Mỹ cho biết 13 quân nhân đã thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương khi làm nhiệm vụ. Binh sĩ và thường dân cũng thiệt mạng ở các quốc gia Ả Rập có căn cứ của Mỹ, những mục tiêu mà Tehran nhắm đến trong cuộc xung đột.

Ngày 21-4, ông Trump gia hạn vô thời hạn khuôn khổ ngừng bắn có điều kiện, sau đó đồng ý gia hạn thêm 60 ngày với Iran vào ngày 8-5 và tuyên bố ngừng bắn ở Lebanon vào ngày 3-6.