Tiết lộ siêu vũ khí mới của Ukraine bắn hạ hàng loạt "sát thủ trên không" bay nhanh nhất của Nga

cận cảnh tháp pháo phòng không Sky Sentinel của Ukraine. Ảnh: Mykyta Shandyba

Hơn 12 tháp súng Sky Sentinel hiện được triển khai trực chiến tại riêng thủ đô Kiev, với danh sách mục tiêu mở rộng sang các UAV phản lực của Nga, theo United24media.

Nhu cầu phát triển hệ thống này xuất phát từ quy mô các đợt tập kích ồ ạt của Moscow. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, Nga đã phóng hơn 2.100 tên lửa các loại và 63.000 UAV tấn công nhằm vào Ukraine.

Nga có thể tung hàng chục, thậm chí hàng trăm UAV trong một đêm, buộc hệ thống phòng không Ukraine phải hoạt động liên tục và tiêu tốn nguồn lực lớn.

Việc sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền, vốn khan hiếm, để bắn hạ từng UAV giá rẻ là bài toán kinh tế bất lợi. Vì vậy, bên cạnh tên lửa, máy bay chiến đấu, tác chiến điện tử và UAV đánh chặn, Ukraine cần thêm một lớp phòng thủ tầm ngắn có khả năng khai hỏa tự động.

Theo các chuyên gia Ukraine, một UAV Shahed/Geran phản lực hiện đại của Nga có giá khoảng 100.000-200.000 USD. Trong khi đó, mỗi hệ thống Sky Sentinel có thể tái sử dụng có giá khoảng 150.000 USD. Nhà phát triển ước tính cần khoảng 10-30 hệ thống để bảo vệ một thành phố.

Tháp súng AI phát hiện và khóa mục tiêu như thế nào?

Tháp pháo phòng không Sky Sentinel của Ukraine. Ảnh minh họa: UNITED24 Media

Ý tưởng về pháo phòng không tự động đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước. Hệ thống Phalanx của Mỹ, được đưa vào sản xuất năm 1978, có khả năng tự phát hiện, đánh giá, bám bắt và tấn công mục tiêu.

Tuy nhiên, Phalanx là hệ thống hải quân nặng khoảng 6 tấn, sử dụng pháo 20 mm. Ukraine lựa chọn cách tiếp cận khác: kết hợp súng máy hạng nặng giá tương đối thấp với cơ cấu điều khiển chính xác, hệ thống quang học, dữ liệu radar và phần mềm do Ukraine phát triển.

Sky Sentinel mới được giới thiệu rộng rãi ngày 26/5/2025. Hệ thống sử dụng tháp súng có thể xoay 360 độ, trang bị các loại súng máy hạng nặng, trong đó có súng M2 Browning cỡ nòng 12,7 mm.

Trước tiên, hệ thống phải phân biệt mục tiêu nguy hiểm với những vật thể như chim. Khi phát hiện mối đe dọa, radar cung cấp dữ liệu để hệ thống quang học khóa mục tiêu. Phần mềm sau đó theo dõi, tính toán tốc độ, quỹ đạo, ảnh hưởng của gió và xác định điểm ngắm thích hợp.

Người vận hành không cần liên tục điều chỉnh đường ngắm bằng tay mà chủ yếu giám sát hoạt động, trong khi tháp súng tự đảm nhiệm việc hướng nòng và tính toán đường đạn.

Độ chính xác là một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất. Nhà phát triển cho biết chỉ một milimet độ rơ trong cơ cấu chuyển động cũng có thể tạo ra sai số hàng chục mét ở khoảng cách xa. Hệ thống còn phải chịu được độ giật khi bắn, hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi và môi trường bị gây nhiễu điện tử.

Trong những thử nghiệm chiến đấu đầu tiên, một nguyên mẫu đã bắn hạ 4 UAV Shahed. Sau đó, chỉ huy một đơn vị phòng không Ukraine nói với Business Insider rằng hệ thống đã tiêu diệt 6 chiếc Shahed qua 6 lần giao chiến. Sky Sentinel cũng được thử nghiệm với những mục tiêu nhỏ hơn Shahed, một số có tốc độ được cho là khoảng 800 km/h.

Từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt

cận cảnh tháp pháo phòng không Sky Sentinel của Ukraine. Ảnh: Mykyta Shandyba

Chiến dịch gây quỹ của nền tảng UNITED24 đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Sky Sentinel.

Ngày 26/5/2025, UNITED24 phát động chiến dịch quyên góp 1,5 triệu USD để sản xuất 10 hệ thống đầu tiên. Chương trình sau đó được mở rộng, nhận hỗ trợ từ cộng đồng NAFO, doanh nghiệp, các cộng đồng trên Reddit, nghệ sĩ Ukraine và nhiều nhà tài trợ quốc tế.

Đến tháng 2/2026, UNITED24 thông báo đã huy động được 3,3 triệu USD để tài trợ 22 hệ thống. Riêng cộng đồng NAFO đóng góp kinh phí cho 3 tháp súng.

Nguồn tiền không chỉ phục vụ mua sắm sản phẩm hoàn chỉnh mà còn hỗ trợ quá trình nghiên cứu và phát triển ban đầu. Việc chuyển từ một nguyên mẫu được tinh chỉnh thủ công sang sản xuất hàng loạt cũng đặt ra thách thức lớn: phải duy trì độ chính xác trên hàng chục hệ thống.

Đối phó cả UAV phản lực nhanh nhất của Nga

Theo quân nhân Ukraine, Sky Sentinel có thể phát hiện và tiêu diệt nhiều loại UAV Nga, từ UAV FPV, Shahed đến Geran sử dụng động cơ phản lực. Trong một số điều kiện nhất định, hệ thống còn có thể tấn công tên lửa hành trình.

Từ phiên bản cơ động đặt trên rơ-moóc vào tháng 5/2025, đến mùa xuân năm 2026, các tháp súng đã được lắp đặt trên những tháp chuyên dụng. Hình ảnh từ hệ thống có thể truyền đến người vận hành ở cách xa hàng trăm kilomet, giúp bảo vệ các cơ sở mà không cần bố trí nhân sự thường trực ngay cạnh súng.

Tháng 8/2026, Tiểu đoàn súng máy phòng không độc lập số 636 tại tỉnh Sumy tiếp nhận 5 hệ thống Sky Sentinel. Theo UNITED24, chúng có thể hoạt động suốt ngày đêm và phát hiện mục tiêu trên không ngay cả trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Hệ thống cũng được tích hợp vào mô hình “phòng không tư nhân” đang hình thành tại Ukraine, trong đó các đội được cấp phép của doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo cơ chế chỉ huy, kiểm soát thống nhất của Không quân Ukraine.

Bước thử nghiệm quan trọng nhất xuất hiện khi Nga đưa vào sử dụng các UAV tấn công phản lực có tốc độ cao hơn đáng kể so với Shahed thông thường, khiến thời gian phản ứng của lực lượng phòng không bị rút ngắn.

Ngày 5/10/2026, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết các hệ thống Sky Sentinel tại Kiev đã trực chiến và bắn hạ thành công UAV phản lực Nga, “kể cả Geran-5”.

Sky Sentinel không thay thế các hệ thống Patriot, máy bay chiến đấu, UAV đánh chặn hay đội hỏa lực cơ động. Vai trò của nó là bổ sung lớp phòng thủ tầm ngắn với chi phí tương đối thấp quanh thành phố, hạ tầng và các cơ sở trọng yếu, qua đó dành những tên lửa đánh chặn đắt tiền cho các mối đe dọa phức tạp hơn.

Từ một số tháp súng thử nghiệm, Sky Sentinel đang trở thành một lớp phòng thủ ngày càng mở rộng của Ukraine. Hệ thống đã chuyển từ việc bắn hạ Shahed trong các cuộc thử nghiệm ban đầu sang đối phó những UAV phản lực nhanh hơn của Nga.