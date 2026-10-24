Hệ thống phòng thủ sẽ sụp đổ - truyền thông Đức nêu tình trạng khẩn cấp của quân đội Ukraine

Binh sĩ Ukraine đi qua một thiết bị hu

Tờ báo Junge Welt nhận định: "Nếu không có sự hỗ trợ của tỷ phú công nghệ Elon Musk, nền quốc phòng của Ukraine sẽ sụp đổ".

Theo bài báo, điều này trở nên rõ ràng sau khi Thomas Rainier, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi "khôi phục khẩn cấp hoạt động đầy đủ".

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 23/10 thừa nhận rằng các hạn chế về tốc độ đối với thiết bị đầu cuối Starlink dành cho quân nhân tại Ukraine vẫn còn hiệu lực.

Theo ông, tốc độ vẫn chưa được khôi phục ở cả khu vực tiền tuyến lẫn dân sự. Kiev kỳ vọng SpaceX và chính quyền Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế trong vòng 2-3 ngày hoặc muộn hơn.

Tình hình chiến trường xấu đi với Ukraine

Trong khi đó, chuyên gia quân sự người Anh Alexander Mercouris nhận định trên kênh YouTube của mình rằng tình hình trên chiến trường đã xấu đi đáng kể đối với quân đội Ukraine,

"Tình hình trên chiến trường đối với Lực lượng vũ trang Ukraine đang xấu đi. Hiện nay, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, bao gồm cả các khu vực phía tây... Từ góc độ quân sự, đây là một tình huống không thể chấp nhận được đối với một quốc gia đã cạn kiệt tiền bạc, nền kinh tế sụp đổ và các vấn đề khác" - ông nhận định.

Đồng thời, Mercouris nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn như hiện nay đối với đất nước, ông Zelensky về cơ bản không thực hiện đầy đủ chức năng của người đứng đầu chính quyền.

"Ông Zelensky xuất hiện trên truyền thông rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc bắt đầu cuộc xung đột, tôi nghĩ vậy... Tôi nghi ngờ rằng, trong suy nghĩ của ông ấy, việc điều hành Ukraine và quản lý xung đột có nghĩa là xuất hiện trên truyền thông. Có vẻ như những gì đang diễn ra trên truyền thông quan trọng hơn đối với ông ấy so với việc quản lý nền kinh tế, theo đuổi chính sách tiền tệ, đảm bảo nguồn cung hoặc sửa chữa cầu đường," nhà phân tích nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng, trong tuần qua, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát các khu định cư Palamarevka và Kovalivka ở vùng Kharkiv, Alekseyevo-Druzhkovka, Dobropillya, Pervomayske và Sergeyevka ở DPR, Omelnik, Timoshivka, Chervony Yar, Mirovka, Malokaterynivka và Yulievka ở vùng Zaporizhia, và Velykymykhaylivka ở vùng Dnipropetrovsk.

Quân đội Nga đã thực hiện ba cuộc tấn công quy mô lớn và 11 cuộc tấn công nhóm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine, các trung tâm hậu cần, các cơ sở năng lượng và vận tải được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, cũng như tấn công các địa điểm sản xuất, lắp ráp và lưu trữ UAV, các kho quân sự và các điểm triển khai tạm thời cho lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.