Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ thực tế gây sốc về nhân lực thời chiến

Thực tế đáng báo động về nhân lực thời chiến

Hiện có gần 2 triệu công dân Ukraine đang trốn tránh nghĩa vụ quân sự, trong khi có khoảng 200.000 người tự ý rời khỏi đơn vị mà không được phép, hay còn gọi là đào ngũ, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov mới được bổ nhiệm của Ukraine cho biết.

Ukraine thiếu hụt binh sĩ thời chiến. Ảnh: AP

Những số liệu do ông Mykhailo Fedorov công bố, là một trong số ít thông tin hiếm hoi được giới lãnh đạo Ukraine chính thức thừa nhận liên quan đến tình trạng thiếu hụt nhân lực mà nước này đang đối mặt trong suốt thời gian xung đột.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cam kết sẽ tiến hành các cải cách sâu rộng trong quân đội, trong đó có việc kiểm toán toàn diện và xử lý những vấn đề mang tính hệ thống đã tồn tại nhiều năm trong công tác huấn luyện và chỉ huy. “Chúng ta không thể tiến hành giao tranh bằng công nghệ mới trong khi vẫn duy trì một cấu trúc tổ chức cũ”, ông Fedorov nhấn mạnh.

Theo quy định của tình trạng thiết quân luật tại Ukraine, hành vi vắng mặt không phép được xác định khi một binh sĩ rời đơn vị quá ba ngày mà không có sự cho phép. Binh sĩ vi phạm có thể đối mặt với mức án từ 5 đến 10 năm tù. Trong khi đó, tình trạng đào ngũ — được hiểu là cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự — có thể bị xử phạt nặng hơn, với mức án lên tới 12 năm tù.

Trên thực tế, một binh sĩ có thể bị coi là vắng mặt không phép nếu không trở lại đơn vị sau thời gian nghỉ phép hoặc sau khi được cho phép về nhà. Trong một số trường hợp khác, binh sĩ được cho là cố tình rời bỏ vị trí chiến đấu.

Các con số do ông Fedorov đưa ra cũng có thể phản ánh một hiện tượng được cho là khá phổ biến trong quân đội Ukraine, khi một số binh sĩ tìm cách chuyển sang đơn vị khác sau khi yêu cầu chính thức bị từ chối. Một số người đã chọn cách vắng mặt không phép rồi sau đó trình diện trở lại thông qua sự giới thiệu nhằm đạt được việc điều chuyển mong muốn. Văn phòng Tổng công tố Ukraine từng cho biết từ khi xung đột xảy ra đến tháng 9/2025, cơ quan này đã mở hơn 235.000 vụ án hình sự liên quan đến hành vi vắng mặt không phép và hơn 53.000 vụ đào ngũ.

Nỗ lực giữ chân binh sĩ của Ukraine

Một mối quan ngại được thể hiện trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov là mức độ thiếu hụt nghiêm trọng binh lực mà Kiev đang phải đối mặt.

Ukraine hiện chịu sức ép lớn từ nền kinh tế thời chiến và tổ hợp công nghiệp – quân sự có quy mô vượt trội của Nga, trong khi một trong những nhu cầu cấp bách nhất của nước này là bổ sung lực lượng chiến đấu cho các mặt trận tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này hiện có khoảng 880.000 binh sĩ đang tại ngũ. Tình trạng thiếu quân tiếp viện đang tác động tiêu cực tới tinh thần chiến đấu cũng như hiệu quả tác chiến của quân đội Ukraine. Việc không được bổ sung lực lượng khiến một số đơn vị phải trụ bám ở tiền tuyến trong nhiều năm liên tục, gần như không có thời gian nghỉ ngơi hay cơ hội luân chuyển để đoàn tụ với gia đình.

Tại thành phố Pokrovsk, Tổng thống Zelensky đánh giá lực lượng Ukraine đã ở thế bất lợi nghiêm trọng về quân số, với tỷ lệ chênh lệch lên tới 1:8 vào mùa thu năm 2025, khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công trên bộ nhằm giành quyền kiểm soát trung tâm khu vực bị tàn phá này.

Theo quy định hiện hành, nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 25 đến 60 thuộc diện có thể được gọi nhập ngũ, trong khi những người từ 18 tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Kể từ khi xung đột bùng phát, hàng nghìn nam giới Ukraine đã rời khỏi đất nước, trong đó không ít trường hợp vượt biên trái phép, do Ukraine cấm nam giới trong độ tuổi từ 23 đến 60 xuất cảnh.

Ông Fedorov cho biết, trọng tâm chính của đợt kiểm toán sắp tới là đánh giá cách thức sử dụng hiệu quả hơn lực lượng quân đội hiện có. Một trong những ưu tiên cải cách là bảo đảm biên chế tối thiểu cho các lữ đoàn máy bay không người lái của Ukraine vốn đang bị “thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng”.

“Hiện nay, chỉ 50 trong tổng số 400 đơn vị tham gia lực lượng máy bay không người lái đang gây ra khoảng 70% thiệt hại cho đối phương. Tiềm năng của lực lượng quốc phòng có thể lớn mạnh hơn nếu 350 đơn vị còn lại được hỗ trợ để phát triển”, ông Fedorov cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý, bước sang năm 2026, quân đội nước này phải đối mặt với nguồn lực tài chính hạn chế hơn đáng kể. Theo ông, ngân sách dành cho lĩnh vực này trong năm 2026 ước khoảng 300 tỷ hryvnia (tương đương 7 tỷ USD), thấp hơn so với mức phân bổ của năm 2025.