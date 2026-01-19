Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự phiên trù bị.

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20/1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành phần mở đầu phiên trù bị tại Đại hội XIV của Đảng.

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu góp ý vào quy chế làm việc của Đại hội và toàn văn dự thảo Quy chế làm việc đã tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. Chiều nay, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.