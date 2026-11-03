Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga phát nổ ngay trên đường băng?

Ngày 2/11, Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết một máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình khởi động động cơ tại căn cứ không quân Akhtubinsk. Theo cơ quan này, chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5, có giá trị ước tính 150 triệu USD, đã phát nổ trước khi có thể cất cánh.

Tiêm kích Su-57 của Nga. (Ảnh: UM)

HUR cho biết, máy bay được trang bị động cơ phản lực AL-41F1. Cơ quan tình báo Ukraine nhận định nhiên liệu hàng không không đạt chất lượng có thể là một trong những yếu tố gây ra sự cố động cơ nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ hiện vẫn chưa được xác định.

Su-57 là tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 5 do Nga phát triển, được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ giành ưu thế trên không lẫn tấn công các mục tiêu mặt đất. Moscow xem đây là đối trọng với những máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của phương Tây, đặc biệt là F-22 và F-35 của Mỹ.

Dù được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột của không quân Nga, số lượng Su-57 được sản xuất cho đến nay vẫn tương đối hạn chế. Bất kỳ tổn thất nào liên quan đến dòng máy bay này đều có thể gây thêm áp lực cho chương trình phát triển và trang bị tiêm kích thế hệ thứ năm của Moscow.

Vụ việc tại Akhtubinsk xảy ra trong bối cảnh không quân Nga liên tiếp đối mặt với những tổn thất và sự cố, từ các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào sân bay quân sự cho đến những tai nạn kỹ thuật.

Cũng trong báo cáo công bố ngày 2/11, HUR cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga đã làm gia tăng sự phụ thuộc của Moscow vào nguồn nhiên liệu hàng không nhập khẩu.

Nếu thông tin về vụ nổ tại Akhtubinsk được xác nhận, đây có thể là trường hợp thứ tư trong năm 2026 mà một chiếc Su-57 của Nga bị phá hủy hoặc hư hại.

Ngày 25/4, máy bay không người lái Ukraine đã tập kích hai chiếc Su-57 tại sân bay Shagol. Đến ngày 23/7, một chiếc Su-57 khác bị hệ thống phòng không Nga bắn nhầm trong một sự cố gần Moscow.