Người dân dựng cầu thang, bắc ván vào nhà trên đường 70

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, ngày 4/11, dọc tuyến đường 70, đoạn qua phường Đại Mỗ (Hà Nội), công trường đang triển khai các hạng mục rãnh thoát nước và hào kỹ thuật sát nhà dân. Ảnh: Phúc Đức

Để duy trì việc đi lại và sinh hoạt, nhiều hộ dân phải tự bắc những tấm ván gỗ, dựng cầu tạm, thậm chí làm cầu thang trước cửa nhà. Ảnh: Phúc Đức

Ghi nhận tại khu vực thi công, dọc tuyến đường 70, nhiều đoạn vỉa hè và phần mặt bằng sát nhà dân bị đào sâu để phục vụ việc thi công hệ thống kỹ thuật. Đất đá, gạch vỡ và vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, khiến lối đi trước các cửa hàng, nhà dân bị thu hẹp, gián đoạn. Ảnh: Phúc Đức

Không chỉ bắc ván, một số hộ kinh doanh còn phải tận dụng các bậc thang, khung sắt và vật liệu sẵn có để tạo lối lên xuống. Những cầu thang sắt được dựng ngay trước cửa hàng, trong khi phía dưới vẫn là khu vực đang thi công, ngổn ngang đất đá. Ảnh: Phúc Đức

Tại một cửa hàng kinh doanh đồ bảo hộ, dụng cụ, nhiều tấm ván gỗ được ghép nối thành lối đi tạm. Phía dưới là phần nền bị đào sâu, bên cạnh có các vật liệu xây dựng và đường ống kỹ thuật. Người dân vẫn phải duy trì sinh hoạt, buôn bán trong điều kiện mặt bằng trước nhà chưa được hoàn trả. Ảnh: Phúc Đức

Ở một vị trí khác, các công nhân đang trực tiếp xây dựng hệ thống rãnh kỹ thuật bằng gạch và bê tông. Công việc được triển khai ngay sát khu vực nhà dân, phía trên là phần mặt bằng chưa hoàn thiện, bên cạnh tập kết gạch và đất đá phục vụ thi công. Ảnh: Phúc Đức

Thực tế này khiến việc đi lại của người dân gặp không ít bất tiện. Những lối đi tạm bằng ván gỗ có bề mặt không bằng phẳng, trong khi bên dưới là hố đào và vật liệu xây dựng. Ảnh: Phúc Đức

Dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài có chiều dài hơn 2km, được khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường, giảm áp lực giao thông cho khu vực. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, dự án kéo dài nhiều năm chưa thể hoàn thành. Ảnh: Phúc Đức