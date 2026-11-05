Đà Nẵng thống nhất đặt tên Nguyễn Bá Thanh cho tuyến đường qua xã Hoà Tiến

Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố năm 2026.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, báo cáo 116 phương án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn.

Trong số các phương án được đưa ra, có 2 phương án đặt tên đường mang tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, đều thuộc tuyến ĐT605.

Cụ thể, phương án thứ nhất là đoạn đường từ Quốc lộ 1 đến điểm giáp ranh giữa xã Hòa Tiến và phường Điện Bàn Bắc (mốc km6+200), dài 6,2km, rộng 26m.

Phương án thứ hai có phạm vi dài hơn, với điểm đầu từ Quốc lộ 1, đi qua phường Hòa Xuân, xã Hòa Tiến và kết thúc tại khu vực giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc với xã Điện Bàn Tây. Tuyến đường này dài gần 12km.

Đường ĐT605 qua địa bàn xã Hoà Tiến, là quê hương của cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Bích Vân

Cả hai phương án đặt tên này đều có đoạn đi qua xã Hoà Tiến, quê hương của cố Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh. Đối với hai phương án này, bà Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất lựa chọn phương án 2.

Ông Nguyễn Bá Thanh (SN 1953), quê quán xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng. Ông từng là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 1997–2003, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giai đoạn 2003–2013. Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông qua đời vào ngày 13/2/2015.

Ngoài 2 phương án trên, có 6 tuyến đường trên địa bàn thành phố được đề xuất đặt tên tiếp nối, 16 tuyến mang tên danh nhân, 61 tuyến mang tên làng xóm xưa, 32 tuyến sử dụng thuật ngữ khoa học và 1 công trình cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với đề xuất đặt tên cho 83 tuyến đường và 1 công trình cầu.

Đối với 32 tên đường dự kiến sử dụng các thuật ngữ khoa học thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thành phố tạm thời chưa xem xét trong đợt này để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng sẽ hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm.