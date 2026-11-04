Tổng thống Trump bị cử tri quay lưng, đảng Cộng hoà trả giá đắt

Tổng thống Donald Trump bước lên chuyên cơ Không lực Một sau khi phát biểu tại cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Salina, bang Kansas ngày 1/11. (Ảnh AP)

Cử tri đã thẳng tay trừng phạt các đồng minh của ông Trump ở gần như khắp mọi nơi. Đảng Dân chủ giành chiến thắng tại các bang chiến trường như Georgia, New Hampshire, North Carolina, cũng như tại những thành trì của đảng Cộng hòa như Iowa, Kansas, Texas và thậm chí cả South Carolina.

Kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử giữa thập kỷ gây tranh cãi của ông Trump dường như đã phản tác dụng. Những thất bại của đảng Cộng hòa còn giúp đảng Dân chủ làm nên lịch sử tại Georgia, nơi bà Keisha Lance Bottoms trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được bầu làm thống đốc trong lịch sử nước Mỹ. Trong khi đó, tại Texas, bà Gina Hinojosa sẽ trở thành nữ thống đốc người Mỹ gốc Latin đầu tiên của bang.

Theo khảo sát cử tri do hãng tin AP thực hiện, cử tri trên toàn quốc đang có tâm lý muốn thay đổi. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 3/4 cử tri cảm thấy “tức giận” hoặc “không hài lòng” với hướng đi của đất nước.

Trong số những người nghĩ đến ông Trump khi bỏ phiếu, số người muốn thể hiện phản đối vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa cao gấp khoảng 2 lần số người muốn ủng hộ ông. Phần lớn cử tri cho rằng chính quyền của ông Trump phải chịu trách nhiệm về tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao: khoảng 6/10 người cho rằng giá cả tăng hơn bình thường là “phần lớn do các chính sách của ông Trump”.

Liên minh cử tri của ông Trump cũng đang rạn nứt: cử tri trẻ và người gốc Tây Ban Nha dường như đã quay lưng với đảng Cộng hòa, dù họ từng có thiện cảm hơn với ông Trump vào năm 2024.

Với đà tiến không thể phủ nhận, đảng Dân chủ dự kiến giành được đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Kết quả này sẽ hạn chế quyền lực của ông Trump, sau khi ông gần như không phải đối mặt với bất kỳ sức cản đáng kể nào từ Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Ngoài quyền kiểm soát Quốc hội, thất bại này có thể định hình lại cả 2 đảng trong ít nhất 2 năm tới, khi giới chính trị nhanh chóng hướng tới một cuộc bầu cử tổng thống mới.

Báo hiệu kỷ nguyên mới?

Thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử ngày 3/11 dường như là thái độ bác bỏ trực tiếp đối với ông Trump. Ông đã đòi hỏi lòng trung thành trong toàn đảng và khiến các ứng cử viên đảng Cộng hòa bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong tình thế phải gánh chịu tỷ lệ tín nhiệm cực kỳ thấp của ông, một cuộc chiến không được lòng dân ở Iran và chi phí sinh hoạt tăng vọt.

Các nhà quan sát cho rằng sức mạnh chính trị của ông Trump đang suy giảm, trong khi nhiệm kỳ cuối cùng của ông còn khoảng 2 năm nữa mới kết thúc.

Khảo sát cử tri của AP xác nhận rằng cử tri vô cùng bất mãn với vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa. Khoảng 6/10 người nói họ không tán thành hiệu quả công việc của ông. Khoảng 70% cử tri muốn Quốc hội tăng cường các cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực với tổng thống. Và khoảng 6/10 cử tri cho rằng ông Trump đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.

Tổng thống Trump đặt cược rằng nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, cùng với tỷ lệ gia tăng của giới trẻ và cử tri thuộc các sắc tộc thiểu số, những lực lượng đã góp phần tạo nên chiến thắng tổng thống năm 2024, có thể cứu các đồng minh đảng Cộng hòa nếu họ đi bỏ phiếu với số lượng lớn.

Ông đã sai.

Khảo sát cử tri AP cho thấy sự chuyển dịch đáng kể trong giới trẻ và cử tri gốc Tây Ban Nha, những người đang rời xa đảng Cộng hòa sau khi họ góp phần làm nên chiến thắng của ông Trump chỉ 2 năm trước.

Năm 2024, cử tri dưới 30 tuổi gần như chia đều sự ủng hộ giữa ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhưng trong cuộc bầu cử lần này, khoảng 7/10 cử tri thuộc cùng nhóm tuổi trên toàn quốc cho biết họ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử Hạ viện tại địa phương.

Trong khi đó, chỉ khoảng 1/3 cử tri gốc Tây Ban Nha cho biết họ ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Hạ viện tại địa phương, so với khoảng 4/10 người đã bỏ phiếu cho ông Trump 2 năm trước.

Khoảng 6/10 cử tri gốc Tây Ban Nha trên toàn quốc nói rằng họ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc đua Hạ viện tại địa phương. Đồng thời, khoảng 7/10 cử tri gốc Tây Ban Nha cho rằng các chính sách của ông Trump khiến tình hình kinh tế Mỹ trở nên tồi tệ hơn.

Những thay đổi này sẽ tác động đến cuộc đua tổng thống năm 2028, vốn trên thực tế sẽ bắt đầu ngay từ ngày 4/11.

Hạ nghị sĩ Byron Donalds của đảng Cộng hòa ở bang Florida chào những người ủng hộ tại sự kiện trong đêm bầu cử ngày 3/11. (Ảnh: AP)

Đảng Dân chủ chiến thắng khắp nơi

Kể từ Thế chiến 2, Hạ viện và Thượng viện chỉ cùng chuyển từ tay đảng này sang đảng kia trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đúng 3 lần: năm 1946, 1994 và 2006.

Đảng Dân chủ đang tiến gần đến việc lặp lại điều đó vào năm 2026.

Họ chiến thắng gần như ở khắp mọi nơi trong một cuộc càn quét mang tính lịch sử. Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc đua Thượng viện và thống đốc tại Georgia, Iowa, Ohio và Texas – 2 bang sau cùng từng là nơi ông Trump giành chiến thắng với cách biệt lần lượt 11 và 14 điểm phần trăm.

Tại North Carolina, cựu thống đốc thuộc đảng Dân chủ Roy Cooper giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện. Thượng nghị sĩ Jon Ossoff dễ dàng tái đắc cử tại Georgia, trong khi bà Lance Bottoms giành chức thống đốc bang này.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Chris Pappas của New Hampshire giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện, trở thành thượng nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên. Tại Ohio, cựu thượng nghị sĩ Sherrod Brown giành lại một ghế Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm giữ. Trong khi đó, cựu quan chức y tế bang Amy Acton đánh bại Vivek Ramaswamy - đồng minh thân cận của ông Trump, trong cuộc đua thống đốc.

Làn sóng chiến thắng của đảng Dân chủ tiếp tục lan đến Kansas, nơi cử tri lựa chọn ông Adam Hamilton, một ứng cử viên lần đầu tranh cử và là người đứng đầu nhà thờ United Methodist lớn nhất nước Mỹ, đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Roger Marshall.

Tại Texas - bang từ lâu là mục tiêu mà đảng Dân chủ khao khát giành được, nghị sĩ bang 37 tuổi James Talarico đã đắc cử Thượng viện, trong khi bà Hinojosa đánh bại Thống đốc Greg Abbott, người đã giữ chức 3 nhiệm kỳ.

Đòn giáng đau đớn nhất đối với ông Trump có thể đến từ South Carolina, nơi ứng cử viên do chính ông lựa chọn để thay thế cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham - bà Darline Graham, em gái ông - bị đánh bại bởi bà Annie Andrews, một bác sĩ nhi khoa lần đầu tham gia tranh cử.