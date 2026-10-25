Tiêm kích Su-57 Nga có thể hạ đo ván F-14 Mỹ từ ngoài tầm nhìn?

Liệu một chiếc F-14 có cơ hội đánh bại Su-57 tàng hình của Nga trong một cuộc đối đầu thực tế, giống như những màn không chiến kịch tính trên màn ảnh hay không?

Tiêm kích Su-57 của Nga. (Ảnh: Shutterstock)

Hai phi công Không quân Mỹ được phỏng vấn đều cho rằng khả năng này rất thấp. Theo họ, sự chênh lệch về công nghệ giữa các thế hệ máy bay chiến đấu có thể quyết định kết quả trước khi hai bên kịp bước vào một trận không chiến trực tiếp.

Một phi công Mỹ điều khiển tiêm kích F-35 cho biết, ông từng nhiều lần đánh bại các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 trong những cuộc diễn tập. Đáng chú ý, các chiến thắng đó thường diễn ra từ khoảng cách xa, trong khi phi công đối phương thậm chí không nhận ra mình đã bị khóa mục tiêu cho đến khi được thông báo kết quả.

Từ kinh nghiệm này, viên phi công nhận định F-14 sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng nếu đối đầu với một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-35. Khả năng tàng hình và hệ thống cảm biến hiện đại cho phép máy bay thế hệ mới phát hiện, theo dõi và tấn công đối thủ từ xa, trong khi F-14 có thể không biết mình đang bị đe dọa.

Theo ông, trong tình huống như vậy, chiếc Tomcat có thể bị phá hủy trước khi phi công kịp xác định vị trí của đối phương.

Một phi công Không quân Mỹ đã nghỉ hưu cũng đưa ra đánh giá tương tự. Ông cho rằng F-14 được thiết kế cho một thời đại tác chiến khác, khi các yêu cầu về cảm biến, khả năng tàng hình và tác chiến mạng chưa phát triển như ngày nay. Vì vậy, dù được nâng cấp, F-14 vẫn không được thiết kế để đối đầu với những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-22, F-35 hay Su-57.

Vị phi công này nhận định kịch bản có khả năng xảy ra nhất là máy bay thế hệ mới tận dụng khả năng tàng hình để tiếp cận hoặc theo dõi F-14 mà không bị phát hiện, sau đó phóng tên lửa từ ngoài tầm nhìn. Khi đó, cuộc giao chiến có thể kết thúc trước khi hai máy bay áp sát nhau, thay vì diễn ra thành màn quần vòng trên không như khán giả thường thấy trong phim.

Điều đó không có nghĩa F-14 hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Trong không chiến, kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình huống tiếp cận, vũ khí được trang bị, trình độ phi công và những sai lầm có thể xảy ra. Dẫu vậy, cơ hội để một chiếc F-14 đánh bại máy bay chiến đấu thế hệ mới được đánh giá là rất nhỏ.

Nếu bị kéo vào không chiến tầm gần thì sao?

Một tình huống khác được đặt ra là liệu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có còn giữ được ưu thế tuyệt đối nếu buộc phải giao chiến ở cự ly gần với F-14 hay không.

Khi bàn về khả năng F-14 đối đầu F-22 Raptor, một bài phân tích quốc phòng cho rằng ngay cả trong kịch bản bất lợi này, F-22 vẫn nắm ưu thế đáng kể. Máy bay Mỹ có khả năng tăng tốc mạnh, cơ động linh hoạt và duy trì tốc độ quay vòng cao trong khi không chiến.

Theo bài phân tích, tốc độ quay vòng của F-22 có thể vượt 30 độ mỗi giây trong một số điều kiện nhất định. Kết hợp với khả năng tăng tốc và tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X, những đặc tính này giúp Raptor có lợi thế lớn trong các cuộc đối đầu ở cự ly gần.

Vì vậy, F-14 chỉ có thể giành chiến thắng trong những hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn khi phi công đối phương mắc sai lầm nghiêm trọng hoặc gặp phải tình huống bất lợi hiếm gặp. Ngay cả khi cơ hội giao chiến tầm gần xuất hiện, F-14 vẫn phải đối mặt với một đối thủ có lợi thế rõ rệt về khả năng cơ động và vũ khí.