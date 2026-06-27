Loạt máy bay Nga - Trung tiến vào vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết các máy bay quân sự Trung Quốc và Nga đã lần lượt tiến vào rồi rời khỏi Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên vùng biển phía đông và phía nam nước này.

JCS tuyên bố đã phát hiện các máy bay Nga và Trung Quốc trước khi họ tiến vào ADIZ Hàn Quốc, đồng thời triển khai tiêm kích để "sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống".

Thông cáo không nêu chi tiết về hoạt động giám sát, chỉ khẳng định máy bay Nga - Trung không xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Oanh tạc cơ Tu-95MS Nga (trên) và tiêm kích J-16 Trung Quốc tuần tra chung hồi năm 2022. Ảnh: BQP Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh và Moskva đã tiến hành "cuộc tuần tra chiến lược trên không" tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương.

Giới chức Trung Quốc mô tả hoạt động này nhằm "thể hiện quyết tâm và năng lực cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực", không đề cập đến ADIZ Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

ADIZ không phải là không phận, mà là vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi máy bay tiến vào khu vực này phải báo cáo, chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. Mục đích của ADIZ là cung cấp hệ thống cảnh báo sớm để giúp phát hiện những vụ xâm nhập có thể xảy ra trong không phận.

Các máy bay đi qua ADIZ của một quốc gia phải tuân thủ yêu cầu chung như nộp trước lộ trình bay, thiết lập liên lạc hai chiều với nước quản lý, thông báo vị trí, tuân thủ hành lang bay mà nước đó quy định.

Nếu phi cơ nước ngoài không tuân thủ khi hoạt động trong ADIZ, nước chủ nhà có thể triển khai tiêm kích can thiệp, yêu cầu nhận dạng hoặc buộc rời khỏi khu vực. Vì ADIZ không phải là không phận, nước chủ nhà không được phép bắn hạ máy bay hoạt động trong khu vực này.

Các vùng nhận diện phòng không ở Đông Bắc Á. Đồ họa: Stratfor

Đây không phải lần đầu máy bay quân sự Nga và Trung Quốc cùng tiến vào ADIZ Hàn Quốc. Tháng 12/2025, Hàn Quốc và Nhật Bản từng phản ứng mạnh khi 9 máy bay quân sự của Nga - Trung thực hiện hoạt động "tuần tra chung" tương tự.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó gửi công hàm phản đối tới Nga và Trung Quốc, trong khi Nhật Bản bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về an ninh quốc gia.

Nga và Trung Quốc khẳng định các chuyến bay nằm trong khuôn khổ hoạt động an ninh chung trên biển Nhật Bản và khu vực Tây Thái Bình Dương.