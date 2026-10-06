Cầu Nam Kiev bị Nga tấn công. Ảnh AP

Đã đến lúc phải chấm dứt mọi quan hệ

Chiến dịch "40 ngày buộc Nga phải hòa bình" lần thứ hai dường như đang diễn ra không như kế hoạch của ông Zelensky. Bộ Quốc phòng Nga đã mở rộng phạm vi mục tiêu và hiện đang tấn công có hệ thống các cây cầu bắc qua sông Dnieper. Họ bắt đầu với thủ đô của Ukraine.

Sau đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu, Bộ Quốc phòng báo cáo về việc một cây cầu đường bộ và đường sắt ở Kiev bị phá hủy. Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin rằng đó là Cầu Nam, cũng là tuyến đường sắt ngầm. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng cây cầu này, cũng như những cây cầu khác, được sử dụng để tiếp tế cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Như Strana.UA đã lưu ý, Cầu Nam là một trong những tuyến đường chính để vận chuyển hàng hóa từ bờ phải sang bờ trái của đất nước.

Sau bốn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, chính quyền thành phố đã đóng cửa hoàn toàn cây cầu. Các cây cầu khác ở Kiev cũng bị hạn chế số làn đường lưu thông.

Hôm thứ Sáu, máy bay không người lái tầm xa đã tấn công Cầu Bắc, trước năm 2018 được gọi là Cầu Moscow. Cây cầu này nối bờ phải sông với các quận Raduzhny, Vygurovshchina-Troyeshchyna và Voskresenka.

Oleh Popenko, người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng Điện lực Ukraine, cho biết 90% số cầu ở Kiev đang trong tình trạng xuống cấp, vì vậy bất kỳ tác động nào lên chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống giao thông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các kết cấu đỡ cầu vẫn phải chịu được trọng tải. Cục Tình báo Chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã làm rõ rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái Geran-4 với đầu đạn xuyên giáp. Và các cây cầu không phải là những công trình duy nhất bị hư hại.

Một mục tiêu mới khác

Theo phía Ukraine, quân đội Nga hiện cũng đang sử dụng máy bay không người lái mang đầu đạn như vậy để tấn công các đường dây điện cao thế. Chỉ riêng ngày thứ Tư đã có ba vụ tấn công được thực hiện.

Đây là một phần của chiến lược tấn công lớn hơn nhằm vào lưới điện của Ukraine. Cùng ngày, các trạm biến áp ở Nalyvaykivka, nhà máy thủy điện ở Vyshgorod và nhà máy nhiệt điện Trypilska đều bị tấn công. Tất cả đều nằm trong khu vực Kiev. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ pin ở làng Gorenichi, được sử dụng để lưu trữ điện nhằm đảm bảo hoạt động trơn tru của các cơ sở quân sự trong khu vực, cũng bị tấn công.Ngày hôm trước, quân đội Nga đã tấn công trạm biến điện Usatove ở vùng Odesa. Và vào tối thứ Sáu, một cuộc tấn công thứ hai đã được phát động nhằm vào trạm biến điện ở Nalyvaykivka. Vào tối thứ Hai, một cơ sở tương tự ở Kochetka, vùng Kharkov, cũng bị tấn công.

Các cuộc tấn công vào kho hàng, trung tâm hậu cần trên khắp Ukraine, cơ sở hạ tầng cảng ở khu vực Odessa và các tàu chở hàng khô vẫn tiếp diễn.

Thủ đô đang vắng tanh

Tất cả những điều này đã tác động đáng kể đến tâm lý công chúng. Theo Andriy Romanov, người đứng đầu công ty bất động sản KyivDomService, số lượng giao dịch mua nhà đã giảm ít nhất 30%. Tình hình cho thuê thậm chí còn tồi tệ hơn.

"Lãi suất đã giảm đáng kể. Thị trường mua bán sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Nhưng nếu tình hình an ninh không được cải thiện vào tháng Hai hoặc tháng Ba, các chủ sở hữu sẽ buộc phải giảm giá mạnh vì giá căn hộ đang ở mức 'nguy cơ'", trang Strana.UA dẫn lời bà Irina Lukhanina, một nhà môi giới bất động sản tại Kyiv, cho biết.

Người dân đang di chuyển từ Kiev, Dnipro, Kharkov và Odesa đến phía tây đất nước, nơi nguồn nhà ở đang khan hiếm. Ví dụ, tại Ivano-Frankivsk, có tới 30 người đăng ký mua một căn hộ. Tại Uzhhorod, giá thuê trung bình đã tăng 50% trong một năm, và giá nhà hiện cao hơn 80% so với ở Kiev.

Khó khăn về hậu cần

Một vấn đề khác đối với chính quyền Kiev là các vụ tấn công vào các đoàn tàu hỏa.

Cụ thể, tờ Financial Times đưa tin rằng, theo Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Taras Vysotsky, Ukraine hầu như đã cạn kiệt đầu máy xe lửa dự phòng. Trước đó, nhà khoa học chính trị Pavlo Gai-Nizhnyk lưu ý rằng công ty lớn nhất nước này, Đường sắt Ukraine, đã mất 40% số lượng toa xe của mình.

Dường như cường độ các cuộc tấn công của Nga đã khiến những người bài Nga cực đoan nhất phải suy nghĩ rất nhiều, ngay cả những người như Oleksiy Goncharenko. Hôm thứ Sáu, ông thừa nhận Kiev đang thua và kêu gọi đàm phán. Tổng thống Zelensky phẫn nộ đáp lại rằng ông không có ý định "từ bỏ lợi ích của nhà nước". Và hôm thứ Bảy, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông ta hứa sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga thường xuyên hơn nữa. Moscow đã đáp trả.

"Sau tuyên bố của ông Zelensky hôm nay, Lực lượng vũ trang Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng, cũng như cơ sở hạ tầng liên quan, ở Kiev và các khu vực khác của Ukraine. Người dân Ukraine chỉ nên đổ lỗi cho người đứng đầu chính quyền Kiev về điều này. Ông Zelensky phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân và chính trị về việc này", Bộ Quốc phòng cảnh báo.

Ngược lại, Điện Kremlin nhắc lại rằng Kiev là nơi đầu tiên tấn công các mục tiêu hòa bình của nền kinh tế Nga, và giờ đây chính quyền cầm quyền ở đó đang phải hứng chịu những đòn đáp trả thảm khốc.