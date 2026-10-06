Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi quốc gia đồng minh thân thiết, hé lộ điều bất thường

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng tất cả các máy bay ném bom của Mỹ được triển khai đến căn cứ RAF Fairford đã được điều động trở lại các căn cứ chính của chúng ở Mỹ” - quan chức này nói với CNN. Tuyên bố không nêu chi tiết lý do tại sao các máy bay được di chuyển.

Nguồn tin thân cận gọi mối đe dọa mới nhất là một “sự cố thực tế”. Quan chức này cho biết, việc quân đội Mỹ điều các máy bay ném bom trở lại căn cứ ban đầu thay vì triển khai chúng đến một căn cứ khác trong khu vực là điều bất thường.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận.

Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh tại Fairford đã được sử dụng để triển khai các máy bay ném bom B-1 của Mỹ tham gia vào cuộc chiến chống Iran và là địa điểm hoạt động của Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Mỹ, có nhiệm vụ quản lý các cuộc tấn công tầm xa.

Chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của CNN Alex Plitsas cho biết có khả năng hàng chục máy bay ném bom đã đóng quân tại Fairford, và việc di chuyển toàn bộ máy bay là điều bất thường.

“Điều đó cho thấy độ tin cậy và mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa đối với căn cứ mà chúng ta đang nói đến” - ông nói với Ben Hunte trên chương trình CNN Newsroom.

Việc di dời các máy bay đánh bom diễn ra trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc âm mưu tấn công. Hôm 27/9, cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông vì nghi ngờ phạm tội khủng bố và liên quan đến chất nổ gần căn cứ không quân.

Những người này chỉ được xác định là công dân Anh, trong độ tuổi từ 23 đến 25 và đến từ khu vực London. Sau đó họ đã nhanh chóng được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh, cảnh sát xác nhận không tìm thấy chất nổ nào trong 3 chiếc xe tải tại hiện trường. Việc họ được thả đã gây ra sự chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump, người nói rằng “Tôi sẽ không làm điều đó”.

Một công dân Anh-Iran 25 tuổi mang hai quốc tịch cũng bị bắt giữ hôm thứ Năm vì liên quan đến âm mưu bị cáo buộc.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết có "những dấu hiệu mạnh mẽ" cho thấy Iran có liên quan đến vụ việc.

“Chúng tôi sẽ nói thêm chi tiết vào thời điểm thích hợp, nhưng chúng tôi có thể khẳng định niềm tin của mình rằng Iran đã đóng một vai trò trong vụ việc này” - ông nói với BBC vào ngày 30 tháng 9.

Những phát ngôn của ông Burnham dường như ủng hộ đánh giá của Mỹ rằng vụ việc có sự can thiệp của nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết "bàn tay của một thế lực nước ngoài" đã tham gia vào âm mưu bị cáo buộc nhưng từ chối cung cấp chi tiết trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước.

“Tôi nghĩ điều này giúp chúng ta liên hệ với thực tế hiện tại. Chúng ta đang đối phó với những thế lực trên thế giới, và trong trường hợp của Iran chẳng hạn, những kẻ đã công khai đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ trên toàn cầu” - ông nói.

Trong khi đó, Iran đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc, mô tả các cáo buộc là vô căn cứ và triệu tập đại sứ Anh tại Tehran, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Năm. Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi được cho là đã kêu gọi London xem xét lại điều mà ông gọi là “cách tiếp cận không phù hợp” đối với Tehran.