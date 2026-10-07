Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù

4 bị cáo được hưởng án treo

Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều 7/10, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm trong vụ “gây thất thoát, lãng phí” tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cùng với bà Tiến, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 30 năm tù xuống 29 năm tù; giảm cho ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 25 năm xuống 22 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) giảm từ 7 năm xuống 4 năm tù; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) giảm từ 3 năm 6 tháng xuống 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng Phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng), được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) được giảm từ 10 năm xuống 6 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến hoạt động đầu tư của Nhà nước

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm hại đến hoạt động đầu tư của Nhà nước khiến dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí.

Phân tách hành vi từng bị cáo, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) có năng lực, trình độ, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ triển khai dự án và tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong quá trình triển khai nhưng đã vi phạm. Ông Thắng còn nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ nhà thầu nên giữ vai trò cao nhất.

Sau ông Thắng là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (quản lý Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) cũng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, góp phần tiếp nối sai phạm làm dự án thi công không theo tiến độ.

Với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Hội đồng xét xử xác định dù không trực tiếp sai phạm tại hai dự án nhưng chỉ đạo của bà tạo nên chuỗi sai phạm về sau, góp phần gây lãng phí.

Xét nhân thân, các bị cáo chưa từng phạm tội, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác đạt nhiều thành tích. Các bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, riêng bà Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng, còn nộp thêm 1,1 tỷ đồng giúp bị cáo khác, bà Tiến đã cao tuổi, có công trong vận động hiến mô, hiến tạng. Do đó, cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Bản án xác định, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã sai phạm khi lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm này khiến hai dự án đình trệ kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát và cho rằng bản thân đã không làm tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm.

Cấp sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại nhưng các quyết định phê duyệt của bà là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến vi phạm, dự án đình trệ nhiều năm dẫn đến lãng phí.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, bà Tiến đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Cựu Bộ trưởng khai không được những người đưa tiền cho biết nguồn gốc số tiền này.

Trong khi, cấp dưới của bà Tiến là bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn… đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ các nhà thầu.

Biết Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc, nhóm bị cáo chi 2 triệu USD cho bị cáo Lê Thanh Thiêm “chạy tội”, nhưng bị Thiêm chiếm đoạt.