Tiêm kích nguy hiểm nhất của Nga bị nghi xâm nhập không phận NATO: Lý do phương Tây hoang mang

MiG-31 là dòng tiêm kích đánh chặn đặt ưu thế về tốc độ, tầm hoạt động và radar mạnh mẽ lên hàng đầu. Ảnh: Military Watch.

Ngày 19/9, ba tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của không quân Nga bị phương Tây cáo buộc xâm nhập không phận Estonia. Sự việc khiến không quân Italia phải điều động tiêm kích F-35 xuất kích từ căn cứ tại Estonia – quốc gia thành viên NATO ở vùng Baltic. Thụy Điển cũng triển khai chiến đấu cơ Gripen, còn Phần Lan điều tiêm kích F-18 để đối phó.

Theo báo cáo của phương Tây, các tiêm kích Nga được cho là đã bay vào không phận Estonia gần đảo Vaindloo trên vịnh Phần Lan, thuộc biển Baltic, cách lãnh thổ Nga khoảng 100 km. Các máy bay này đã tắt thiết bị nhận và phát tín hiệu.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna phản ứng gay gắt: “Đây là hành động ngang nhiên và chưa từng có – bằng chứng rõ ràng cho thấy sự gia tăng gây hấn của Nga”. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene kêu gọi bắn hạ máy bay Nga dù chỉ vi phạm không phận ở mức tối thiểu, lấy dẫn chứng từ hành động cứng rắn của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015.

Theo tạp chí Military Watch, các nước thành viên NATO có lý do để lo ngại sự xuất hiện của tiêm kích Nga. MiG-31 được đánh giá là loại tiêm kích có năng lực tác chiến đối không mạnh nhất trong biên chế không quân Nga. Các chuyên gia phương Tây và Ukraine nhiều lần nhấn mạnh sự vượt trội của mẫu máy bay này trước các chiến đấu cơ NATO. Trên bầu trời Ukraine, MiG-31 đã nhiều lần chứng minh khả năng này.

Đây là máy bay duy nhất của Nga có thể tấn công mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 400 km. MiG-31 có thể phóng tên lửa đối không R-37 với uy lực khác hẳn các chiến đấu cơ khác nhờ trần bay cao và khả năng duy trì tốc độ tối đa lâu hơn đáng kể (hơn 3.000 km/giờ).

Tiêm kích MiG-31 bị Estonia cáo buộc xâm phạm không phận vào ngày 19/9/2025. Ảnh: Military Watch.

Hệ thống cảm biến trên MiG-31 cũng được cho là mạnh hơn mọi dòng tiêm kích chiến thuật khác của NATO, cho phép phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa mà không cần đến sự hỗ trợ của hệ thống cảnh báo sớm trên không (AEW&C).

Gần đây, Nga được cho là đã trang bị phiên bản tên lửa R-37 mang đầu đạn hạt nhân cho các tiêm kích MiG-31. Nghĩa là chỉ cần một máy bay loại này có thể vô hiệu hóa cả biên đội chiến đấu cơ đối phương, theo Military Watch.

Vụ việc lần này xảy ra đúng vào lúc căng thẳng Nga – NATO leo thang. Hôm 9/9, 19 máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga đã bay vào không phận Ba Lan. Dù không gây thiệt hại, song một quả tên lửa không đối không AIM-120 của Ba Lan phóng ra đánh chặn đã rơi xuống nhà dân. Ngay sau đó, NATO quyết định tăng cường triển khai binh sĩ và vũ khí tới Đông Âu.

Giới quan sát nhận định, căng thẳng sẽ còn gia tăng khi quân đội Ukraine đang tiếp tục mất thêm nhiều vị trí ở tiền tuyến. Tại châu Âu, ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi NATO can thiệp mạnh hơn để ngăn khả năng tuyến phòng thủ Ukraine sụp đổ.