Ông Trump lên tiếng vụ 3 tiêm kích MiG-31 Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

“Tôi không thích điều đó. Tôi không thích khi chuyện đó xảy ra. Nó có thể dẫn tới rắc rối lớn, nhưng tôi sẽ cho các bạn biết sau”, ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng hôm 19/9.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ được các tướng lĩnh báo cáo chi tiết và sẽ đưa ra quan điểm rõ hơn trong tối nay hoặc ngày mai.

Theo các nguồn tin, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã bay vào không phận Estonia trong 12 phút trước khi rời đi. Đây được coi là hành động táo bạo chưa từng có, buộc chính quyền Estonia phải triệu tập nhà ngoại giao Nga để phản đối và kích hoạt tham vấn khẩn với các đồng minh NATO theo điều 4. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna gọi vụ việc là “sự vi phạm trắng trợn chưa từng có”.

Vụ việc diễn ra chỉ một tuần sau khi NATO bắn hạ nhiều UAV Nga bay vào không phận Ba Lan – động thái được cho là đã đưa xung đột Ukraine tiến sát hơn với liên minh.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Fox News, ông Trump cũng được hỏi về vụ UAV Nga xâm nhập Ba Lan. Tổng thống Mỹ từ chối xác nhận đây có phải hành động khiêu khích có chủ ý hay không, cho rằng “các UAV có thể đã bị vô hiệu hóa và mất kiểm soát”.

“Các bạn biết đấy, tôi không thể nói đó là nhầm lẫn hay không. Nhưng rõ ràng là chúng không nên xuất hiện ở đó. Người ta nói chúng đã bị vô hiệu hóa. Ngày nay, cách hiệu quả nhất để đối phó UAV là vô hiệu hóa chúng và chúng sẽ rơi xuống khắp nơi”, ông Trump nói, đồng thời bày tỏ “rất thất vọng” trước sự việc.

Đầu tuần này, ông Trump nói vụ UAV xâm nhập Ba Lan có thể chỉ là “sai sót”. Các đánh giá của tình báo Mỹ hiện tại cũng đặt ra khả năng đây là sự cố không mong muốn, rằng có thể UAV đã bị phía Ukraine gây nhiễu.