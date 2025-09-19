Mỹ nhận định khác với NATO, Ukraine vụ UAV nghi của Nga xâm nhập Ba Lan

Nhà dân bị hư hại ở Ba Lan mới đây được xác định là do tên lửa phóng từ chiến đấu cơ F-16 gặp trục trặc. Ảnh: AFP.

CNN dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ cho biết, dù là tình huống nào thì đây cũng là tín hiệu đáng lo ngại cho thấy Điện Kremlin đang sẵn sàng mạo hiểm hơn, kể cả khả năng đối đầu trực tiếp với NATO.

“Điều này không có nghĩa là không nguy hiểm. Có sự thay đổi trong cách Nga tính toán mức độ rủi ro”, một quan chức tình báo nhận định.

Sau khi sự cố xảy ra, Ukraine và Ba Lan khẳng định đây là hành động cố ý. Luận điểm này được nhiều nước NATO ủng hộ. Trong khi đó, tình báo và giới chức quân sự Mỹ lại hoài nghi, đánh giá khả năng Nga cố tình đưa UAV xâm nhập Ba Lan chỉ là “50-50”.

Thông tin thu thập từ đường bay và thông số kỹ thuật của UAV rơi trong lãnh thổ Ba Lan không mang lại câu trả lời rõ ràng. Có khả năng UAV bị mất tín hiệu GPS do hệ thống gây nhiễu của Ukraine. Các UAV đều không mang vũ khí và không rõ có truyền thông tin về Nga trước khi rơi hay không.

Hiện tại, chính quyền Mỹ nghiêng về khả năng đây là sự cố ngoài ý muốn, song cũng nhấn mạnh hành động này phản ánh sự mạo hiểm ngày càng lớn của Nga.

Binh sĩ Ba Lan phóng tên lửa phòng không vác vai trong cuộc tập trận của NATO vào ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

Ông Samuel Bendett, chuyên gia Mỹ am hiểu về công nghệ quân sự Nga, nói: “Câu hỏi đặt ra là chúng ta coi đây chỉ là sai sót, hay là sự leo thang mới khi Nga muốn trực tiếp thăm dò hệ thống phòng thủ của NATO?”.

Giới chức Ukraine cũng lo ngại vụ việc có thể khiến nguồn viện trợ phòng không bị điều chỉnh, khi NATO ưu tiên bảo vệ các nước thành viên. Những ngày qua, Kiev nhấn mạnh nhu cầu bổ sung thêm tổ hợp Patriot để đối phó các đòn tập kích tầm xa của Moscow.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định: “Dù cố ý hay không, hành động này là nhiều rủi ro và nguy hiểm”. Ông nhấn mạnh liên minh vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình.

Phía Nga cho đến nay không trực tiếp xác nhận UAV là của mình, cũng như cho rằng Ba Lan và Ukraine đã thổi phồng vấn đề. Moscow chỉ ra rằng Ba Lan không thể nêu bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc UAV.

Thực tế là trước khi vụ việc xảy ra, vẫn có các trường hợp UAV được cho là của Nga, bay lạc sang không phận NATO vì Ukraine bố trí các hệ thống gây nhiễu dày đặc dọc biên giới phía tây.

Theo CNN, một số chuyên gia cho rằng Moscow có thể tạo ra tình huống trông giống sự cố không mong muốn. “Nga một mặt có thể tìm cách thăm dò, mặt khác vẫn tạo đường lùi để nói rằng đây chỉ là sự cố”, ông Bendett nhận định.

Dù chưa có kết luận cuối cùng, các quan chức tình báo thừa nhận sự việc làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm, có thể làm gia tăng nguy cơ NATO – Nga đối đầu trực tiếp, theo CNN.