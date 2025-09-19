Một nước NATO đến Ukraine học kinh nghiệm đối phó máy bay không người lái

(Ảnh: ABC News)

Theo tờ Kyiv Independent, phái đoàn Ba Lan do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dẫn đầu đã đến Kiev vào ngày 18/9 để hội đàm với các quan chức Ukraine.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ba Lan và lực lượng vũ trang nước này sẽ gặp gỡ các đối tác Ukraine và thảo luận về hợp tác quốc phòng, hỗ trợ an ninh trong bối cảnh xung đột với Nga.

Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo, các chuyên gia quân sự của nước này và Ukraine sẽ cùng nhau thực hành sử dụng máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái trên lãnh thổ Ba Lan.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Không quân Ba Lan cáo buộc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận nước này, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Các quốc gia châu Âu vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, nên đang tìm kiếm sự hướng dẫn từ Ukraine, quốc gia có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường.

Ngoài ra, quân đội phương Tây cũng có rất ít công cụ giá cả phải chăng để chống lại máy bay không người lái. Thay vào đó họ đã đầu tư vào các hệ thống chính xác đắt tiền, được thiết kế để sử dụng chống lại các mục tiêu có giá trị cao như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Ukraine phải đối mặt với những cuộc tấn công như vậy ở quy mô lớn hơn nhiều và thường xuyên hơn, với kỷ lục 810 máy bay không người lái của Nga được triển khai trong một cuộc tấn công đêm 8/9.

Máy bay không người lái và tên lửa Nga được cho là đã nhiều lần vi phạm không phận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các cuộc tấn công vào Ukraine, nhưng Nga không xác nhận.