Tiêm kích F-35 trúng đòn khiến Mỹ và Israel 'chùn bước' trước không phận Iran

Vụ việc xảy ra ngày 19/3 khi một chiếc F-35 bị tên lửa phòng không Iran đánh trúng. Theo nhiều đánh giá, loại tên lửa được sử dụng có thể là tên lửa tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại, nghi thuộc hệ thống Majid. Dù không bị bắn hạ hoàn toàn, chiếc F-35 vẫn chịu hư hại và phi công bị thương do mảnh văng.

Hệ thống Majid của Iran. (Nguồn: MW)

Sự cố này được xem là một tín hiệu cảnh báo quan trọng. F-35 được thiết kế để xâm nhập sâu vào không phận đối phương nhờ khả năng tàng hình, tác chiến điện tử và thu thập tình báo hiện đại. Tuy nhiên, việc chiếc máy bay này vẫn bị phát hiện và đánh trúng cho thấy hệ thống phòng không của Iran có thể đang hoạt động hiệu quả hơn dự đoán.

Theo một nguồn tin tình báo từ Iran, tổn thất không chỉ dừng lại ở F-35 mà còn có thể bao gồm cả các tiêm kích F-15 và F-16. Điều này đã khiến Mỹ và Israel phải hạn chế các hoạt động không kích trực tiếp vào khu vực trung tâm Iran. Thay vào đó, họ chuyển sang sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ ngoài không phận Iran, nhằm giảm rủi ro cho phi công và máy bay.

Nguồn tin này cũng cho biết, mặc dù các chuyến bay trinh sát vẫn tiếp diễn, cường độ hoạt động quân sự bằng máy bay có người lái đã giảm rõ rệt. Trong khi đó, máy bay không người lái (UAV) vẫn được sử dụng rộng rãi, nhưng cũng phải đối mặt với tổn thất đáng kể. Iran tuyên bố đã bắn hạ gần 200 UAV, với giá trị rất khác nhau, từ các UAV cảm tử giá rẻ dưới 100.000 USD đến những hệ thống đắt đỏ như MQ-9 Reaper.

Không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ, Iran còn phát tín hiệu rằng họ đang củng cố mạnh mẽ năng lực phòng không. Một đoạn video do quân đội nước này công bố cho thấy số lượng lớn tên lửa đất đối không được lưu trữ trong các cơ sở ngầm kiên cố, trải dài từ tầm ngắn đến tầm xa. Động thái này được cho là nhằm chứng minh khả năng duy trì phòng thủ lâu dài trước các chiến dịch không kích.

Nguồn tin tình báo Iran thậm chí nhận định rằng trong thời gian tới, tần suất tấn công nhằm vào máy bay đối phương có thể còn tăng lên, khi các hệ thống phòng không tiếp tục được cải tiến.

Trong khi Mỹ giảm rủi ro bằng cách hạn chế đưa máy bay có người lái vào sâu trong lãnh thổ Iran, họ lại đối mặt với thách thức ở các khu vực khác như Iraq. Tại đây, các lực lượng dân quân liên kết với Iran đã sử dụng tên lửa phòng không tầm ngắn, đặc biệt là loại dẫn đường hồng ngoại, để tấn công máy bay Mỹ, gây thêm áp lực lên chiến dịch quân sự của Washington trong khu vực.