Ông Donald Trump dọa tấn công chớp nhoáng, Iran nhấn mạnh loạt yêu cầu

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran là một quốc gia "đã thất bại". Đồng thời, ông cảnh báo "người dân nước này sẽ phải bỏ mạng" nếu ông không nhận được một câu trả lời "thỏa đáng 100%".

Ông cũng khẳng định sẽ không ký phê duyệt bất kỳ nỗ lực nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran, cho đến khi hoàn tất một thỏa thuận chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Vào ngày 20-5, ông Donald Trump nói rõ: "Chúng tôi đang ở những giai đoạn cuối cùng với Iran. Hoặc là đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải ra tay một chút, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra".

Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh mình "không hề vội vã" để hoàn thành các cuộc đàm phán và bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu chính quyền Iran có đang hành động vì lợi ích của người dân hay không, trong bối cảnh người dân nước này "đang phải sống rất khổ sở".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Dù tuyên bố muốn tránh giao tranh, ông Donald Trump thừa nhận mình đang "ở ngay ranh giới" của việc ra quyết định tấn công. Như thường lệ, mốc thời gian của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn rất mơ hồ.

Ông cho biết mọi chuyện có thể diễn ra rất nhanh hoặc mất vài ngày để chờ đợi một thỏa thuận hoặc một đòn tấn công tiếp theo.

Nói về chính quyền Iran, ông Donald Trump chia sẻ: "Chúng tôi đang làm việc với một số người có tài năng, có trí tuệ. Hy vọng họ sẽ đưa ra một thỏa thuận tuyệt vời cho đôi bên".

Khi được hỏi liệu có mệt mỏi với các động thái ăn miếng trả miếng này không, ông khẳng định bản thân không bao giờ mệt mỏi nếu việc chờ đợi vài ngày có thể ngăn chặn giao tranh và cứu sống nhiều người.

Bức ảnh chụp ngày 14-4 cho thấy tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ở Tehran, Iran. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, bất chấp những căng thẳng, các kênh ngoại giao giữa hai nước vẫn đang được duy trì thông qua trung gian Pakistan.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, xác nhận hai bên vẫn liên tục trao đổi.

Đồng thời, ông này lưu ý rằng chuyến thăm Tehran trong ngày 20-5 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi là nhằm thúc đẩy và làm rõ các dự thảo đề xuất giữa hai bên.

Trích dẫn một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin Mỹ đã gửi một dự thảo mới sau khi Iran đưa ra kế hoạch đề xuất 14 điểm trước đó 3 ngày.

Hiện tại, bên trung gian đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai bản dự thảo, dù vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Iran tuyên bố tham gia ngoại giao với sự nghiêm túc và thiện chí, nhưng vẫn không thể tin tưởng Washington bởi những gì Mỹ đã thể hiện trong suốt 18 tháng qua là "quá tệ".

Lập trường của Iran là tập trung chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận (bao gồm cả Lebanon), yêu cầu Mỹ gỡ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, chấm dứt lệnh phong tỏa và các hành động thù địch nhắm vào tàu thuyền nước này.

Ngoài ra, Iran đang hợp tác với Oman để xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài và sẵn sàng phối hợp với các quốc gia ven biển để lập quy định lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.