Thủ tướng Pakistan: "Văn bản cuối cùng" giữa Mỹ - Iran "đã được nhất trí"

Theo Al Jazeera, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 12-6 tuyên bố "văn bản cuối cùng" về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran "đã được nhất trí".

Ông Sharif cho biết thêm rằng Pakistan đang làm việc với cả hai bên để hoàn tất các bước tiếp theo, theo AP.

“Hòa bình chưa bao giờ gần như lúc này” - ông nhấn mạnh.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - Ảnh: AP

Trong một bài phát biểu trước truyền thông Iran vào cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết bản ghi nhớ với Mỹ "gần hơn bao giờ hết" và kêu gọi giới truyền thông không nên suy đoán về nội dung của nó.

“Vấn đề làm giàu uranium và trữ lượng vật liệu uranium làm giàu sẽ được quyết định trong thỏa thuận cuối cùng” - ông Araghchi thông tin.

Ông nói thêm Tehran luôn giữ vững lập trường rằng cách giải quyết duy nhất là pha loãng uranium đã được làm giàu, đồng thời điều đó phải được thực hiện ngay tại Iran. Vì vậy, Iran đang cố gắng đưa ra giải pháp theo hướng này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran có “quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các cuộc đàm phán”.

“Trong số các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, có người ủng hộ và có người phản đối văn bản này, nhưng cuối cùng, quyết định sẽ được đưa ra tập thể. Và sau khi quyết định được đưa ra, nó sẽ được công bố” - nhà ngoại giao hàng đầu Iran tiếp lời.

Song song đó, ông Araghchi cho biết việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không trở lại như trước xung đột, đồng thời nhấn mạnh tuyến đường thủy này "thuộc chủ quyền của Iran và Oman".

Về vấn đề chi phí mà các tàu phải trả khi đi qua eo biển, ông Araghchi cho biết mặc dù cửa ngõ này đã từng miễn phí trong nhiều năm, nhưng hiện tại sẽ không còn như vậy nữa, sẽ có các dịch vụ phải trả phí.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran cũng lưu ý nếu những điều khoản trong biên bản ghi nhớ không được thực hiện thì các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng sẽ không diễn ra.

"Bản chất của phía bên kia là vi phạm cam kết; họ tạo ra hàng ngàn vấn đề trong quá trình thực hiện, và chúng tôi đã có kinh nghiệm về điều này” - ông nói, đồng thời nhắc lại yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon.