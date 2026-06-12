Iran phủ nhận đạt thỏa thuận với Mỹ, Israel nói không ký kết hợp tác

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hôm 12/6 nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA rằng các thông tin về một thỏa thuận đã được hoàn tất với Mỹ chỉ là “suy đoán” và Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: Anadolu

Ông Baghaei cho biết Qatar và Pakistan “đang tích cực làm trung gian hòa giải”, nhưng lưu ý “các hành động của Mỹ đang ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao”.

“Ngay từ đầu, tình trạng của các cuộc đàm phán đã rõ ràng với chúng tôi và phần lớn văn bản đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, người Mỹ liên tục thay đổi lập trường của họ”, người phát ngôn Iran nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng Tehran đã chứng minh họ không thỏa hiệp về những gì được xác định là "lằn ranh đỏ của mình”.

Ông Baghaei cáo buộc tình hình ở eo biển Hormuz đã trở nên kém an toàn hơn do các hành động của Mỹ.

Theo báo Guardian, ông Baghaei có phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Trump tối 11/6 thông báo hủy bỏ các cuộc tấn công và đánh bom Iran như tuyên bố trước đó vài giờ vì “những điểm cuối cùng” của một thỏa thuận với nước này đã được thông qua. Ông Trump cũng cho biết eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại và Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận Iran ngay sau khi 2 bên ký kết thỏa thuận “rất sớm, có thể vào cuối tuần này ở châu Âu”.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran thống kê Tổng thống Mỹ Trump đã 38 lần tuyên bố sắp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran trong 2 tháng qua, nhưng cho đến nay chưa có thỏa thuận nào thành hiện thực.

“Cho đến khi Iran công bố một thỏa thuận tiềm năng, bất kỳ thông tin nào từ Tổng thống Trump về chủ đề này nên được coi giống như các thông điệp trước đó của ông ấy”, Tasnim cho hay.

Israel nói không tham gia ký kết thỏa thuận với Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 11/6, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này “không phải là một bên” tham gia quá trình ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ - Iran. Song, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Trump về bản ghi nhớ hợp tác “đang hình thành” với Iran.

“Mặc dù Israel không phải là một bên tham gia ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhưng Thủ tướng Netanyahu đã đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump rằng thỏa thuận cuối cùng khi kết thúc đàm phán sẽ bao gồm việc Iran loại bỏ vật liệu uranium đã làm giàu, tháo dỡ cơ sở hạ tầng làm giàu hạt nhân, hạn chế sản xuất tên lửa và chấm dứt sự hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực”, Văn phòng Thủ tướng Israel thông tin.