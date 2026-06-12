Ông Donald Trump nói "muốn chiếm" đảo Kharg, Iran tuyên bố "chính Mỹ mới phải đầu hàng"

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 11-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ "kiểm soát hoàn toàn" ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, bao gồm cả cảng xuất khẩu chủ lực trên đảo Kharg "trong tương lai không xa", tương tự cách Mỹ từng làm tại Venezuela đầu năm 2026.

Ông Donald Trump thông báo quân đội Mỹ sẽ tấn công Iran "rất mạnh" vào đêm 11-6 sau khi hoàn thành một đợt không kích vào ngày 10-6.

Ngay sau khi đưa ra những lời đe dọa trên, trả lời phỏng vấn trực tiếp trên chương trình "Fox & Friends" của đài Fox News cùng ngày 11-6, ông Donald Trump cho biết: "Ưu tiên của tôi luôn là tiếp quản đảo Kharg... ưu tiên của tôi sẽ là như vậy. Tôi không biết liệu nước Mỹ có đủ quyết tâm cho việc đó hay không".

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm rằng các đợt ném bom vào ban đêm sẽ có quy mô lớn hơn, mạnh hơn nhưng ông muốn tránh nhắm vào các nhà máy điện và cầu đường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 10-6. Ảnh: AP

Dù lên kế hoạch tấn công, ông Donald Trump cho biết Mỹ và Iran vẫn đang đối thoại để đạt được một thỏa thuận.

Phản ứng trước các động thái từ phía Mỹ, theo kênh Al Jazeera, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei phát biểu trên mạng xã hội X: "Chắc chắn chính Mỹ mới là bên phải đầu hàng trong trận chiến này. Ông Donald Trump không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đầu hàng".

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về việc thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 4-2026 có còn hiệu lực hay không. Dù vậy, các nguồn tin từ Iran và giới chức phương Tây cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đang được đẩy mạnh.

Theo tờ The Straits Times, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự thất vọng về cách truyền thông đưa tin về cuộc chiến với Iran. "Toàn bộ chuyện này thật điên rồ" - ông Donald Trump nói. "Họ thực sự đang khuất phục. Chỉ là họ chưa nhận ra điều đó mà thôi".

Kharg Island là cảng xuất khẩu dầu chính của Iran, chiếm khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu trước chiến tranh. Hải quân Mỹ đã chặn hầu hết các hoạt động xuất khẩu của Iran thông qua việc phong tỏa các cảng và tàu thuyền.

Dù từng tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg trước đó, Mỹ vẫn kiềm chế việc triển khai bộ binh để chiếm giữ cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này.

Ở chiều ngược lại, phía Iran vẫn phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu khí huyết mạch, đồng thời duy trì kho dự trữ uranium làm giàu.