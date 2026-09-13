Khởi tố vụ án liên quan đến giả mạo nhãn hiệu gạo ST25

Trước đó, ngày 21/7/2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Cường (tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) do Huỳnh Thị Ái (SN 1971) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 7.705 kg gạo mang nhãn hiệu “Gạo ST25” không có nguồn gốc, xuất xứ và không ghi hạn sử dụng.

Cơ quan chức năng kiểm tra các hộ kinh doanh gạo giả nhãn hiệu ST25.

Kết quả xác minh xác định, Hộ kinh doanh Chí Cường thu mua gạo từ các hộ dân tại khu vực Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Lương, sau đó đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (thương hiệu “Ông Cua” đã được pháp luật bảo hộ). Số bao bì này do Hộ kinh doanh Chí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh, nhãn hiệu của sản phẩm gạo ST25.

Mặc dù biết việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị khác để đóng gói, kinh doanh gạo không đúng quy định pháp luật, nhưng Hộ kinh doanh Chí Cường vẫn thực hiện nhằm dễ tiêu thụ sản phẩm, thu lợi.