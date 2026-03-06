Thủ tướng Israel lo ngại kịch bản bất ngờ giữa Mỹ và Iran

Mối quan ngại đã được thủ tướng Israel chất vấn trực tiếp với Nhà Trắng, trang Axios dẫn nguồn thạo tin hôm 4-3.

"Thủ tướng Israel đã chủ động tiếp cận với phía Mỹ sau khi nhận được thông tin tình báo cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang âm thầm đàm phán với Iran về thoả thuận ngừng bắn tiềm năng" - nguồn tin cho biết.

Thủ tướng Israel được cho là đã liên hệ với Nhà Trắng sau khi có thông tin tình báo về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump bí mật đàm phán với Iran. Ảnh: JIM WATSON

Đáp lại, Nhà Trắng khẳng định không có chuyện Mỹ và Iran đàm phán sau lưng Thủ tướng Netanyahu, nguồn tin cho biết thêm.

Thông tin trên cho thấy khả năng xuất hiện rạn nứt giữa hai đồng minh vốn cùng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào chính quyền Iran hôm 28-2.

Thủ tướng Netanyahu có thể lo ngại rằng xung đột với Iran "kết thúc trước khi Israel đạt được các mục tiêu quân sự đề ra".

Truyền thông Mỹ cũng tiết lộ các cơ quan tình báo Iran đã liên hệ với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm 1-3 để thảo luận các điều khoản chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, đề nghị này bị phía Mỹ "nhìn nhận với sự hoài nghi".

Một quan chức Mỹ cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gần như mỗi ngày đều trao đổi với Thủ tướng Israel. Đây là 2 nhân vật dẫn dắt các cuộc đàm phán về chương trình về hạt nhân với Iran nhưng thất bại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Jared Kushner (phải). Ảnh : EPN

Một nhân vật khác trong chính quyền Mỹ hôm 2-3 cho biết đặc phái viên Witkoff và Kushner chưa từng nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Aragchi hoặc ông Ali Larijani, trợ lý thân cận nhất của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trong những ngày gần đây, Tehran được cho là đã có thêm các động thái tiếp cận Washington thông qua các quốc gia vùng Vịnh.

"Chúng tôi coi những thông điệp đó là vớ vẩn"- một quan chức Mỹ nói.

Chính bản thân Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng loại trừ khả năng đàm phán với chính quyền Iran.

"Hệ thống phòng không, không quân, hải quân và lãnh đạo của họ đã không còn. Họ muốn nói chuyện nhưng tôi trả lời đã ‘quá muộn rồi!’" - tổng thống Mỹ viết trên Truth Social.

Chính quyền ông Donald Trump cho biết mục tiêu của cuộc chiến là phá hủy chương trình hạt nhân, năng lực tên lửa đạn đạo, hải quân, đồng thời vô hiệu hóa các lực lượng uỷ nhiệm của Iran tại Trung Đông.

Washington chưa chính thức tuyên bố theo đuổi thay đổi chế độ, dù Tổng thống Donald Trump từng kêu gọi người dân Iran "đứng lên giành lại đất nước". Trong khi đó, Israel được cho là tập trung nhắm vào các nhân vật cấp cao của Iran.

Ông Mojtaba Khamenei đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm cha trở thành Lãnh tụ tối cao mới của Iran. Ảnh: Telegraph

Tính đến ngày 4-3, Nhà Trắng cho biết 49 nhân vật cấp cao nhất của Iran đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chối bình luận về khả năng Mỹ hợp tác với ông Mojtaba Khamenei, ứng viên hàng đầu kế nhiệm cha mình làm Lãnh tụ tối cao Iran.

Các nhà phân tích cho rằng Israel có thể không muốn Tổng thống Donald Trump tìm ra một "giải pháp kiểu Venezuela" cho Iran – giải pháp để chế độ Iran tồn tại nhưng theo hướng có lợi hơn cho Mỹ.