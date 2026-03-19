Manh mối có thể giúp Israel hạ sát cố vấn an ninh Iran

Iran ngày 17/3 xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Ali Larijani đã thiệt mạng, sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong đòn không kích đêm trước đó. Larijani là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu, được ví như "bộ não an ninh" Iran, một trong những người có ảnh hưởng nhất trong bộ máy lãnh đạo nước này.

Quân đội Israel cho rằng Larijani "là lãnh đạo trên thực tế của Iran" sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị hạ sát, cáo buộc ông là người chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Jerusalem Post dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết với vai trò này, Larijani trở thành mục tiêu hàng đầu mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhắm đến và Tel Aviv đã dồn đáng kể nguồn lực tình báo, tác chiến cho nỗ lực xác định vị trí Thư ký SNSC.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani tại cuộc tuần hành ở Tehran ngày 13/3. Ảnh: IRNA

Kan News dẫn các nguồn tin an ninh cho biết IDF từng nhiều lần tìm cách hạ sát Larijani, trong đó có đợt tấn công mở màn của chiến dịch Sư tử Gầm hôm 28/2. Chiến dịch hạ sát nhiều lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nhưng ông Larijani đã sống sót.

Ông sau đó thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, khẳng định Iran sẽ không đàm phán khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn. "Iran, không giống như Mỹ, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài", Larijani tuyên bố hôm 2/3.

Larijani sau đó được cho là ẩn náu dưới hầm ngầm, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, khiến tình báo Israel gần như không thể truy dấu. Sau nhiều năm làm công tác an ninh, ông được cho là dày dạn kinh nghiệm trong việc ẩn mình và áp dụng nhiều biện pháp nhằm tránh bị Israel theo dõi, như liên tục di chuyển giữa nhiều địa điểm bí mật khác nhau trong suốt hai tuần qua.

Mức độ thận trọng và các biện pháp phòng ngừa mà Larijani áp dụng để tránh rơi vào tầm ngắm của Israel trong suốt hai tuần cho thấy giới lãnh đạo cấp cao Iran cảm nhận rõ việc họ đang bị đối phương săn lùng gắt gao đến mức nào.

Nhưng đến ngày 13/3, ông Larijani bất ngờ xuất hiện cùng Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong cuộc tuần hành nhân Ngày Quds ở đường phố thủ đô Tehran. Ngày Quds (tên tiếng Arab của thành phố Jerusalem) được Iran thiết lập năm 1979 nhằm thể hiện ủng hộ người Palestine. Lễ hội này được tổ chức thường niên vào thứ Sáu cuối cùng trong tháng Ramadan.

"Rõ ràng họ đang dần cạn lực", ông Larijani trả lời phỏng vấn truyền hình trong cuộc tuần hành, đề cập tới chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. "Vấn đề là Tổng thống Donald Trump không hiểu rằng người dân Iran đã trưởng thành và đầy quyết tâm thế nào".

Theo các nguồn tin, việc Larijani xuất hiện trên đường phố trong một sự kiện đông người đã tạo điều kiện cho tình báo Israel lần ra dấu vết của ông và thúc đẩy IDF ra tay.

"Ông Larijani là mục tiêu tiếp theo. Vì sao tôi biết ư? Vì người đàn ông được khoanh đỏ này là một trong những đặc vụ hàng đầu của Israel, và cũng là bạn của tôi. Người này vừa trở về từ Iran sáng nay. Ông Larijani sắp có một tuần rất thú vị", David Keyes, cựu cố vấn truyền thông đối ngoại của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, viết trên X tối 13/3.

Bức ảnh được David Keyes đăng tải với dấu khoanh đỏ vào một người đàn ông đi sau ông Ali Larijani trong cuộc tuần hành hôm 13/3. Ảnh: X/DavidMKeyes

Không rõ thông tin mà cựu cố vấn Keyes đưa ra chính xác đến mức nào, nhưng cơ quan tình báo Mossad của Israel được cho là đã xây dựng được một mạng lưới đặc vụ ở Iran để theo dõi dấu vết các quan chức cấp cao nước này.

Theo kênh Channel 12, IDF đã lên kế hoạch hạ sát Larijani vào đêm 15, rạng sáng 16/3. Tuy nhiên, lực lượng này đã hủy kế hoạch không kích vào phút chót, vì thời tiết và một số yếu tố khác không thuận lợi.

Chiều 16/3, một "manh mối vàng" xuất hiện, cho biết ông Larijani cùng con trai sẽ đến một căn hộ ở khu ngoại ô gần thủ đô Tehran. Thời điểm đó, thời tiết cũng thuận lợi hơn cho tiêm kích Israel thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Tình báo Quân đội Israel (Aman) lập tức đối chiếu với các thông tin mà lực lượng này thu thập được và xác nhận ông Larijani thực sự có mặt tại căn nhà đó.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trước đó đã chỉ thị IDF rằng trong mọi trường hợp có thông tin tình báo rõ ràng, lực lượng này được phép lập tức hạ sát bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran hoặc Hezbollah mà không cần chờ phê duyệt từ các lãnh đạo chính trị.

Đây là chỉ thị đáng chú ý, bởi trước đây, quy trình phê duyệt nhiều tầng, từ quân đội tới lãnh đạo chính trị, thường khiến các cơ hội tác chiến của Israel bị chậm trễ. Giám đốc Aman Shlomi Binder và tư lệnh không quân Israel Tomer Bar đã thảo luận và quyết định triển khai kế hoạch. Họ giám sát chiến dịch từ một trung tâm chỉ huy ngầm.

Lúc 1h50 sáng 17/3, các tiêm kích Israel xuất phát, bắt đầu oanh tạc mục tiêu cách lãnh thổ nước này 1.600 km. Loạt bom chính xác dội xuống căn nhà, xuyên phá sâu vào bên trong.

"Ông ấy không thể nào sống sót được", một nguồn tin nói. Vụ hạ sát được cho là hoàn toàn do Israel thực hiện, không có sự hỗ trợ hay tham gia từ phía Mỹ.

"Đây là một đòn giáng nặng nề với Iran, có thể gây hệ quả còn lớn hơn việc Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị Israel hạ sát hồi đầu chiến sự", Patrick Wintour, biên tập viên về đối ngoại của Guardian, nhận định.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani tham dự một sự kiện ở Beirut, Lebanon tháng 9/2025. Ảnh: AFP

IDF ngày 17/3 còn tuyên bố đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.

Truyền thông Israel cho biết IDF đã thu thập được thông tin về việc một chiếc lều được dựng giữa các tòa chung cư để làm địa điểm họp cho các chỉ huy cấp cao Basij.

Sau cuộc tham vấn khẩn giữa ông Binder với ông Bar, IDF xác định đây là điểm tập trung của nhiều nhân sự cấp cao Iran và mệnh lệnh tấn công tiêu diệt toàn bộ nhóm đã được đưa ra.

Sau loạt cuộc hạ sát của Israel nhắm vào các quan chức cấp cao Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay chính phủ nước này không dựa vào một cá nhân và những hành động như vậy không thể đánh gục được cấu trúc lãnh đạo của Tehran.

"Không rõ tại sao người Mỹ và Israel chưa chịu hiểu rằng Iran có cấu trúc chính trị vững chắc với các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội đã được thiết lập", ông Araghchi nói. "Sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân không ảnh hưởng đến cấu trúc đó".