Châu Âu siết "hạm đội bóng tối", Nga cảnh báo phong tỏa hàng hải

Thông tin trên được trang Bloomberg đăng tải. Theo đó, Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) là một nhóm gồm 10 quốc gia (Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania và Hà Lan), cùng cam kết "bảo đảm an ninh" cho khu vực Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic.

Cuộc thảo luận về vấn đề này đã diễn ra bên lề Hội nghị An ninh Munich, diễn ra ngày 13 đến ngày 15-2 tại Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã gặp gỡ những người đồng cấp từ các quốc gia vùng Baltic và Bắc Âu để thảo luận về khả năng thu giữ các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối".

Đây là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm siết chặt các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế Nga.

Tàu tuần tra Phần Lan Turva và tàu chở dầu bị tạm giữ thuộc hạm đội bóng tối của Nga. Ảnh: Lực lượng Biên phòng Phần Lan

Trang Bloomberg lưu ý cuộc gặp này cho thấy sự sẵn sàng ngày càng cao của các đồng minh trong việc chủ động hạn chế các nguồn thu tài trợ cho xung đột tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur phát biểu sau cuộc họp: "Bầu không khí và nhận thức chung là chúng tôi cần phải chủ động hơn. Thông điệp được đưa ra là các quốc gia cung cấp cờ cho tàu thuộc hạm đội bóng tối cần biết rằng các quốc gia khác có thể sẽ hành động".

Theo ông Pevkur, cần có thêm các cuộc thảo luận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào.

Một số bên tham gia vẫn còn thận trọng do "lo ngại leo thang xung đột" - Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho biết trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt.

Cuộc họp còn có sự tham dự của Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh Richard Knighton. Ông đã trình bày các phương án hành động, bao gồm cả khả năng tiến hành các chiến dịch chung để thu giữ tàu.

Nếu quyết định tịch thu tàu được thông qua, JEF có thể dựa trên kinh nghiệm của Mỹ trong việc chặn các tàu chở dầu vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Venezuela (một số tàu trong đó có liên kết với Nga).

Hiện tại, chưa rõ mức độ tham gia của Mỹ vào sáng kiến do Anh dẫn đầu này. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của Bloomberg, nhiều khả năng sẽ có sự phối hợp nhất định.

Việc chặn các tàu liên quan đến Nga gây lo ngại cho Moscow, các quan chức Nga được cho là đã yêu cầu riêng phía Washington chấm dứt các hành động như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti đăng tải hôm 14-2, Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov cáo buộc các thành viên của khối NATO, bao gồm Na Uy, đã "biến khu vực Baltic - Bắc Cực thành một doanh trại quân đội" bằng cách tổ chức hàng loạt cuộc tập trận.

Với ông Korchunov, động thái này đã "hạn chế tự do hàng hải và vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế".

Theo đại sứ Nga, NATO cũng đang lên kế hoạch "phong tỏa hải quân một phần hoặc toàn diện" đối với Nga.

Ngoài ra, các thành viên NATO như Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan "đang hợp tác để tăng cường khả năng cơ động quân sự thông qua việc phát triển các hành lang vận tải và hậu cần từ Tây sang Đông, cũng như thông qua việc sử dụng chung các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự xuyên biên giới".

Ông Korchunov cảnh báo những bước chuẩn bị này làm gia tăng căng thẳng, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Nga, buộc Moscow phải có các biện pháp đáp trả.