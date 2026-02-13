Lãnh đạo nước NATO nổi giận tố Ukraine, EU "tuyên chiến với Hungary"

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh Anadolu

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Orban tuyên bố, tờ Politico - vốn là "ấn phẩm chính thức của giới tinh hoa Brussels" gần đây đã đăng tải “kế hoạch chiến tranh" mới nhất của Brussels và Kiev, kế hoạch 5 điểm của Tổng thống Zelensky.

Ông Orban đồng thời nói thêm rằng “họ đã quyết định để Ukraine được kết nạp vào Liên minh sớm nhất là năm 2027".

Ông cho rằng kế hoạch này phớt lờ ý chí của cử tri Hungary và nhằm vào chính phủ của ông.

“Bản kế hoạch mới này là một tuyên bố chiến tranh công khai chống lại Hungary. Họ coi thường quyết định của người dân Hungary và quyết tâm loại bỏ chính phủ Hungary bằng mọi cách cần thiết", ông Orban viết.

Ông Orban cũng cáo buộc Brussels muốn đảng đối lập Tisza của Hungary lên nắm quyền, cho rằng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc “không còn quyền phủ quyết, không còn sự phản kháng và không còn đứng ngoài cuộc xung đột của họ".

Thủ tướng Hungary đã đặt vấn đề này trong bối cảnh chính trị nội bộ trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 4.

“Tháng 4 này, tại phòng phiếu, người dân Hungary phải ngăn chặn họ. Fidesz là lực lượng duy nhất đứng giữa Hungary và sự cai trị của Brussels, đồng thời là bảo đảm duy nhất cho chủ quyền của Hungary”, ông nói.