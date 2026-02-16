Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp đêm cuối năm

Lúc 23h đêm 15/2 (28 Tết), khoảng 1 km trên đường Âu Cơ gần chợ Quảng An gần như tắc cứng khi phương tiện của người Hà Nội đổ đến mua hoa mỗi lúc một đông.

Con đường chạy dọc phía trong chợ hoa Quảng An chật kín khách hàng, đa phần là các gia đình và những nhóm bạn trẻ. Việc di chuyển giữa các quầy hàng cũng khá khó khăn.

Gian hàng nào trong chợ cũng tấp nập người mua bán. Chị Nguyễn Linh, trú tại phường Tây Hồ cho biết năm nay là lần đầu cùng gia đình ở lại Thủ đô ăn Tết nên đêm 28 tháng Chạp đến mua sắm, trải nghiệm không khí tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội. "Dù nhà đã có đầy đủ cành đào, hoa trang trí, tôi vẫn muốn đến xem chợ Quảng An có gì. Đêm nay, tôi đã chi gần nửa triệu để mua thêm hoa tại đây", chị Linh chia sẻ.

Chợ Quảng An hiện vẫn dồi dào các loại hoa từ trong nước đến nhập khẩu. Giá hoa tăng gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường, nhưng người mua và bán đều vui vẻ.Trong đó, hoa phăng (hay còn gọi là cẩm chướng) được chào bán khoảng 200.000 đồng một bó 20 bông. Tulip giá dao động 250.000-300.000 đồng một bó 10 bông. Hoa hồng Đà Lạt khoảng từ 120.000 đến 220.000 đồng mỗi bó 30 bông, tùy màu.

Ly cũng là một trong những loại hoa bán chạy nhất tại chợ dịp sát Tết, dù giá tăng từng ngày. Mỗi chục hoa ly Samantha tai kép được tiểu thương rao khoảng 850.000 đồng. Mức này tăng 50.000-100.000 đồng so với cách đây 1-2 hôm.

Hoa lay ơn (dơn) cũng tăng giá mạnh khi được chào 220.000-250.000 mỗi bó gồm chục cành. Ngày thường, loại hoa này có giá chưa đến 100.000 đồng mỗi chục.

Bên cạnh ly hay dơn, hoa phất lộc cũng được nhiều người tìm mua. Mỗi cành hoa này màu trắng hoặc tím đều được bán đồng giá 30.000 đồng.

Sau 12h đêm, hoa tươi vẫn liên tục được vận chuyển đến chợ và người bán bổ sung lên kệ hàng. Ngoài phục vụ khách hàng đến mua hoa trực tiếp, phần lớn gian hàng ở chợ Quảng An còn đổ buôn cho các tiểu thương bán lẻ ở những địa điểm khác. Chị Khánh, chủ một gian hàng tại chợ Quảng An cho biết sẽ bán đến lúc hết hoa rồi mới về nghỉ Tết, dự kiến trưa 29 tháng Chạp.