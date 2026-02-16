Đường hoa Nguyễn Huệ mở rộng không gian, lần đầu trải nghiệm ngày - đêm Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trước lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, các đại biểu đến dâng hoa và dành phút tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Xuân hội tụ- Vững bước vươn mình”, đường hoa TP.Hồ Chí Minh Tết Bính Ngọ 2026 khoác lên diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức. Lần đầu tiên, chương trình được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), mỗi nơi mang nét đặc sắc riêng nhưng cùng hướng đến chủ đề chung, thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ của Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc. (Ảnh: H.G)

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng vươn mình của dân tộc; đồng thời gửi đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, hội nhập và khát vọng bứt phá của TP.HCM trên hành trình trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc. (Ảnh: H.G)

Đại biểu cắt băng khánh thành Đường hoa. (Ảnh: H.G)

“Lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của đường hoa, BTC triển khai hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại như mapping, AR, ánh sáng tương tác. Đây là bước đi sáng tạo, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ – dám làm – dám tiên phong của TP.HCM”, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan đường hoa. (Ảnh: H.G)

Ngay sau lễ khai mạc, người dân và du khách bắt đầu tham quan Đường hoa trong tiết trời mát mẻ. Anh Văn Thuận, đi cùng nhóm bạn, cho biết năm nào anh cũng tham quan đường hoa Nguyễn Huệ và xem đây là điểm check-in không thể bỏ lỡ dịp Tết.

Du khách trong và ngoài nước hào hứng theo dõi lễ khai mạc. (Ảnh: H.G)

Theo anh Thuận, mỗi năm đường hoa lại mang vẻ đẹp riêng, năm nay đặc biệt ấn tượng với linh vật ngựa ở các đại cảnh và tiểu cảnh. “Trong đường hoa Nguyễn Huệ có rất nhiều linh vật ngựa ở các đại cảnh, tiểu cảnh nhưng em ấn tượng nhất với hai linh vật ở cổng chào trung tâm và cổng chào giáp với Bến Bạch Đằng. Ở cổng chào trung tâm thì linh vật ngựa thiết kế khá bắt mắt, mạnh mẽ hướng tới sự phát triển của Thành phố. Em kỳ vọng không chỉ người dân TP.HCM mà cả du khách quốc tế cũng có những ấn tượng, lưu lại những hình ảnh ấn tượng nhất tại đây”, anh chia sẻ.

Các em bé hào hứng thưởng lãm đường hoa. (Ảnh: H.G)

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ 19h ngày 28 tháng Chạp đến 21h ngày mùng 6 Tết. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)