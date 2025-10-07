Thủ tướng Hà Lan đến Kiev, ra tuyên bố rắn liên quan Nga

Trao đổi với tờ The Kyiv Independent ngày 6-10, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nói rằng châu Âu tin Nga là bên đứng sau hàng loạt vụ máy bay không người lái (UAV) xuất hiện bí ẩn trên khắp lục địa này gần đây, song “chưa thể chứng minh được" giả thuyết đó.

“Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể chứng minh, dù là Nga hay một bên khác” - ông Schoof nói trong chuyến thăm Kiev, đồng thời thừa nhận “thật đáng lo khi chúng xuất hiện quanh cơ sở hạ tầng và sân bay của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta cần tăng cường an ninh trong lĩnh vực này".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo cùng Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof (trái) tại thủ đô Kiev ngày 6-10. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên, song nhiều lần bác bỏ cáo buộc triển khai UAV xâm phạm không phận các nước châu Âu.

Phát biểu tại Diễn đàn Valdai ở TP Sochi (Nga) ngày 2-10, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ việc Nga liên quan các vụ UAV xâm phạm không phận các nước NATO, đồng thời so sánh những báo cáo này với “tin đồn UFO”.

Trong vài tuần qua, UAV đã xâm phạm không phận của ít nhất 8 quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Lithuania, Phần Lan, Estonia, Romania, Đức, Bỉ và Hà Lan.

Một số sân bay buộc phải tạm ngưng hoạt động, trong đó có sân bay Schiphol (Hà Lan). Tại sân bay Munich (Đức) ngày 2-10, việc phát hiện UAV đã khiến 17 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, ảnh hưởng gần 3.000 hành khách.

Nhiều UAV còn được phát hiện bay trên các căn cứ quân sự và công trình năng lượng, như căn cứ không quân Karup ở Đan Mạch hay một nhà máy điện ở Phần Lan.

Làn sóng phát hiện UAV đã làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) leo thang, sau một loạt vụ UAV xâm phạm không phận các nước châu Âu.

Trước đó, trong tháng 9, lực lượng Ba Lan đã bắn hạ một số UAV của Nga xâm phạm không phận nước này. Vài ngày sau, một UAV Nga cũng bay vào lãnh thổ Romania, song Bucharest quyết định không đánh chặn.