120 điểm ngập, gần 30 tuyến đường tê liệt

Tiểu thương thiệt hại nặng vì nước dâng nhanh

Phố Phan Văn Trường đoạn qua chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), nước dâng cao hơn một mét khiến hầu hết các cửa hàng phải đóng cửa. Một số hộ dân khẩn trương di chuyển đồ đạc để tránh ngập.

Anh Bùi Văn Bình (29 tuổi) cho biết nước bắt đầu ngập từ 6h, chỉ nửa tiếng sau đã dâng cao hơn một mét. Anh đã kịp thời di chuyển giày dép và quần áo ra khỏi quán, tuy nhiên một số vẫn bị ngập ướt, phải đặt lên chỗ cao rồi chờ nước rút để phơi khô.

Tiểu thương chợ Nhà Xanh di chuyển đồ đạc trong nước ngập. Ảnh: Tùng Đinh

Tiểu thương Giàng Mí Phú (28 tuổi) ước tính tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Ảnh: Tùng Đinh

Nhóm tiểu thương dùng bạt làm "thuyền" vận chuyển hàng hóa trong nước ngập. Ảnh: Tùng Đinh

Chợ Nhà Xanh ngập rác. Ảnh: Tùng Đinh

Người dân đi lại trong nước sâu hơn một mét trên phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy. Video: Anh Phú