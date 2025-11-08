Tướng quân đội Đức cảnh báo Nga có thể tấn công NATO bất cứ lúc nào

Trung tướng quân đội Đức Alexander Sollfrank. Ảnh: Reuters.

“Từ năng lực và sức mạnh chiến đấu hiện tại của Nga, có thể nói họ hoàn toàn đủ khả năng phát động một cuộc tấn công nhỏ nhằm vào lãnh thổ NATO ngay ngày mai”, trung tướng Alexander Sollfrank nói với hãng tin Reuters.

“Cuộc tấn công ấy sẽ nhỏ, nhanh, giới hạn trong phạm vi khu vực — không phải điều gì quá lớn, bởi Nga hiện đang bị ràng buộc quá nhiều ở Ukraine”, ông nói thêm.

Nga đã nhiều lần bác bỏ khả năng nước này tấn công NATO, khẳng định cuộc xung đột ở Ukraine là hành động phòng vệ trước tham vọng mở rộng của NATO về phía biên giới Nga.

Phát biểu tại sở chỉ huy ở phía bắc Berlin, ông Sollfrank cho biết dù quân đội Nga chịu nhiều tổn thất ở Ukraine, không quân Nga vẫn giữ được năng lực chiến đấu đáng kể, còn lực lượng hạt nhân và tên lửa gần như không bị ảnh hưởng.

“Đúng là Hạm đội Biển Đen chịu thiệt hại nặng nề, nhưng các hạm đội khác của Nga thì không hề suy giảm”, ông nói. “Lực lượng lục quân của Nga đang chịu tổn thất, song họ có kế hoạch tăng tổng quân số lên 1,5 triệu binh sĩ. Nga cũng vẫn có đủ số xe tăng chủ lực để thực hiện một cuộc tấn công giới hạn, về lý thuyết là ngay từ ngày mai nhằm vào NATO”, ông Sollfrank nói thêm.

Ông Sollfrank được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên quân từ năm 2024 — dấu mốc thể hiện sự thay đổi lớn trong định hướng quốc phòng của Đức, từ các nhiệm vụ triển khai ở nước ngoài như Afghanistan hay Mali trở lại trọng tâm phòng thủ lãnh thổ NATO. Trước đó, ông từng đứng đầu Bộ chỉ huy hậu cần của NATO tại thành phố Ulm, miền nam nước Đức.

Tướng Sollfrank cho rằng việc Nga có thể lựa chọn tấn công NATO hay không sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố: sức mạnh quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và khả năng lãnh đạo của Moscow.

“Ba yếu tố đó khiến tôi đi đến kết luận rằng một cuộc tấn công từ Nga là điều nằm trong khả năng có thể xảy ra. Còn việc nó có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào chính hành động của chúng ta”, ông nói, ám chỉ nỗ lực răn đe của NATO.