Thủ tướng Đức thừa nhận "sốc": Trật tự thế giới đang “tan rã" với tốc độ chóng mặt

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hôm thứ Năm, nhà lãnh đạo Đức nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga đã đánh dấu sự khởi đầu của “một kỷ nguyên mới, nhưng sự thay đổi còn sâu rộng hơn nhiều”.

“Trung Quốc, với tầm nhìn chiến lược, đã từng bước vươn lên hàng ngũ các cường quốc”, ông Merz nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh Reuters.

Ông cho rằng “vị thế dẫn đầu toàn cầu của Mỹ đang bị thách thức, và Washington đang phản ứng bằng cách định hình lại một cách triệt để chính sách đối ngoại và an ninh của mình”.

“Chúng ta đã bước vào thời kỳ chính trị cường quốc”, ông Merz nhấn mạnh.

“Thế giới cường quốc mới này đang được xây dựng dựa trên quyền lực, sức mạnh, và khi cần thiết thì dựa trên vũ lực. Đây không phải là một nơi dễ chịu", nhà lãnh đạo Đức nói thêm.

Tuy vậy, ông nói thế giới không “bất lực” hay “phó mặc” trước trật tự mới này.

“Chúng ta vẫn có lựa chọn. Chúng ta có thể định hình tương lai. Để làm được điều đó, chúng ta phải đối diện với những thực tế khắc nghiệt và vạch ra con đường bằng sự tỉnh táo, thực tế và cái nhìn rõ ràng”, ông Merz kết luận.