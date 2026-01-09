Tổng thống Đức chỉ trích Mỹ ‘phá hủy trật tự thế giới’

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu với sắc thái gay gắt hiếm thấy, dường như ám chỉ chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Steinmeier cho rằng nền dân chủ toàn cầu đang bị tấn công chưa từng có tiền lệ.

Dù vai trò của Tổng thống Đức phần lớn mang tính lễ nghi, nhưng những phát biểu của ông vẫn có trọng lượng nhất định và ông có nhiều không gian hơn các chính trị gia khác để bày tỏ quan điểm.

Tổng thống Đức cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một bước ngoặt lịch sử, và hành động của Mỹ trở thành “đứt gãy lịch sử lần thứ hai”.

“Tiếp đó là sự sụp đổ các giá trị từ chính đối tác quan trọng nhất của chúng ta - nước Mỹ, quốc gia đã góp phần xây dựng trật tự thế giới này”, Tổng thống Steinmeier phát biểu tại một hội thảo diễn ra vào tối 7/1.

Ông cho rằng cần ngăn chặn thế giới biến thành nơi có những người có thể “chiếm đoạt bất cứ thứ gì họ muốn, nơi các khu vực hay thậm chí cả quốc gia bị coi như tài sản của một vài cường quốc”.

Nhà lãnh đạo này cho rằng cần có sự can thiệp chủ động trong các tình huống đe dọa, và các quốc gia như Brazil và Ấn Độ phải cùng bảo vệ trật tự thế giới.

Chiến dịch đột kích của Mỹ vào Caracas đã gây chấn động thế giới.

Tổng thống Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 8/1, rằng Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của nước này trong nhiều năm tới.

“Chỉ thời gian mới trả lời được” Mỹ sẽ giám sát Venezuela trong bao lâu, Tổng thống Trump nói trong cuộc trả lời New York Times. Khi được hỏi liệu thời gian đó là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay lâu hơn, ông Trump nói: “Tôi cho rằng sẽ lâu hơn nhiều”.

“Chúng tôi sẽ tái thiết đất nước này theo một cách rất có lợi… Chúng tôi sẽ sử dụng dầu mỏ, và chúng tôi sẽ lấy dầu. Chúng tôi đang kéo giá dầu xuống, và chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho Venezuela, thứ mà họ đang rất cần”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang “hợp tác rất tốt” với chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

New York Times cho biết ông Trump từ chối trả lời các câu hỏi về lý do vì sao ông không trao quyền lực ở Venezuela cho phe đối lập, lực lượng mà Washington từng coi là bên chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2024.

Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, ông Trump nhắc lại lời đe doạ sẽ giành quyền kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch, khiến Thủ tướng Đan Mạch và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện thái độ phản đối gay gắt.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã rút lại lời đe dọa sử dụng hành động quân sự với Colombia - quốc gia láng giềng của Venezuela. Ông đã mời Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người mà trước đây ông gọi là “người ốm yếu”, sang thăm Washington.