Thứ trưởng Công an lý giải việc đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo để cung cấp thông tin điều tra, bắt giữ nghi phạm vụ cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai vào chiều 19/1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Hoàn

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ cướp tài sản nói trên xảy ra trong bối cảnh rất nhạy cảm, tại khu phố sầm uất, trung tâm của tỉnh Gia Lai cũ. Các đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, với phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, thủ đoạn của nhóm cướp rất tinh vi, xảo quyệt từ khâu chuẩn bị gây án, quá trình rút chạy đến việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ nhằm đối phó với quá trình xác minh, truy bắt của lực lượng công an.

Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, đối tượng Phạm Văn Tài (tức Tài “đen”) từng gây ra vụ án giết 2 người, làm bị thương 3 người vào năm 2018 và đang trốn truy nã. Ngày 4/2, lực lượng chức năng bắt đối tượng Lê Văn Ân; ngày 5/2 bắt đối tượng Tài. Trước đó, công an đã bắt giữ 10 đối tượng khác trong băng nhóm liên quan đến nhóm tội phạm này.

Nhiều khẩu súng quân dụng và hàng chục viên đạn bị thu giữ. Ảnh: Trần Hoàn

“Tại sao đến ngày hôm qua (5/2) mới bắt đối tượng cuối cùng? Vì đối tượng này sử dụng 4 khẩu súng quân dụng, tất cả đều đã lên đạn, sẵn sàng bắn trả. Việc truy bắt phải bảo đảm an toàn cho người dân, cho lực lượng truy bắt và phải thu được vũ khí, tài sản - đó là yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an đặt ra”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, kết quả ngày hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của nhiều lực lượng, trong đó có những trinh sát, cán bộ điều tra giỏi nhất, kỹ năng tốt nhất của Bộ Công an, Công an TPHCM, Gia Lai, Quảng Ngãi và một số đơn vị khác tham gia phá án.

Cùng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truyền thống, lực lượng công an còn phát động quần chúng nhân dân và ứng dụng các biện pháp khoa học – kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất để truy vết.

“Hôm nay chúng ta ngồi đây để động viên, khen thưởng, chúc mừng nhau, nhưng cũng ôn lại những bữa ăn vội vàng, những giấc ngủ không tròn giấc, những đôi mắt trũng sâu. Có những bữa nhiều chiến sĩ phải ăn bánh mì thay cơm; có những giấc ngủ chớp nhoáng vì 5h sáng mới được ngủ nhưng 7h lãnh đạo Bộ đã gọi dậy yêu cầu báo cáo ngay...”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chia sẻ.