Quá đắt

Lô hàng đầu tiên được bán vào tháng Giêng bởi các nhà kinh doanh dầu mỏ Vitol và Trafigura. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lô hàng này trị giá 500 triệu đô la.

Trafigura và Vitol đã chào bán dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ và Trung Quốc, trong đó có PetroChina. Tuy nhiên, theo Reuters đưa tin, phía Trung Quốc đã từ chối.

"PetroChina đã thông báo cho các nhà giao dịch của mình rằng họ không nên giao dịch dầu mỏ của Venezuela sau khi Washington nắm quyền kiểm soát", cơ quan này tuyên bố.

Các nhà phân tích cho rằng điều này là do Trafigura và Vitol đang bán dầu của Venezuela với giá cao hơn đáng kể so với trước đây: mức chiết khấu so với giá dầu Brent chuẩn chỉ là 5 đô la một thùng, so với 15 đô la vào tháng 12.

"Có vẻ như yếu tố kinh tế đang chiếm ưu thế. Với việc mức chiết khấu bị thu hẹp như vậy, tình hình đang xấu đi rõ rệt, và các quyết định đang được đưa ra dựa trên giá cuối cùng", Dmitry Skryabin, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Alfa Capital Management Company, nhận định.

Rủi ro tài chính

Dĩ nhiên, địa chính trị cũng đóng một vai trò quan trọng.

"PetroChina thực chất đã bị tước quyền tiếp cận các tài sản sản xuất của mình tại Venezuela kể từ khi Mỹ can thiệp quân sự. Và cho đến khi vấn đề kiểm soát các tài sản này được giải quyết, việc bàn về việc nối lại các thương vụ mua bán là vô nghĩa", ông Pavel Paevsky, Trưởng bộ phận Phân tích Tín dụng và Kinh tế vĩ mô tại Ngân hàng Quản lý Tài sản Nông nghiệp Nga, nhấn mạnh.

Điều này tạo ra một số rủi ro tài chính cho người tiêu dùng Trung Quốc, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến khả năng bị trừng phạt thứ cấp.

Việc Washington siết chặt kiểm soát các giao dịch khiến bất kỳ hoạt động nào liên quan đến dầu mỏ Venezuela đều trở nên cực kỳ rủi ro đối với các công ty quốc tế lớn, theo nhận định của Mupegnu Nzussi Kevin Gras, phó giáo sư kinh tế tại Đại học Bang Melitopol.

Như Nadezhda Kapustina, giáo sư tại Khoa Hậu cần thuộc Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga giải thích, sau khi công ty Chevron của Mỹ nhận được giấy phép từ Bộ Tài chính Mỹ để tiếp tục hoạt động tại Venezuela và quyền kiểm soát việc bán hàng được chuyển giao cho các thực thể chịu sự quản lý của Mỹ, việc tiếp tục mua hàng sẽ tạo ra rủi ro trừng phạt thứ cấp đối với các công ty nhà nước Trung Quốc và làm phức tạp thêm mối quan hệ với các tổ chức tài chính của Mỹ.

Dầu mỏ để trả nợ

Điều này làm nảy sinh một vấn đề khác: sự can thiệp của Washington làm suy yếu thỏa thuận "đổi dầu lấy nợ" giữa Bắc Kinh và Caracas.

Chương trình này mang lại lợi ích cho cả hai bên: Venezuela nhận được các khoản vay, và Trung Quốc nhận được nguồn cung năng lượng dài hạn. Việc Mỹ kiểm soát dòng chảy dầu mỏ làm suy yếu mô hình này: rủi ro chính trị lớn hơn lợi ích kinh tế.

Giờ đây, dầu mỏ có thể được bán trên thị trường toàn cầu, và số tiền thu được có thể bị đóng băng hoặc sử dụng để phục vụ các lợi ích của Mỹ. Điều này tước đi nguồn cung dầu từ Venezuela của Trung Quốc, vốn đóng vai trò là tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Một lần nữa, nếu không có sự tham gia của các công ty nhà nước lớn như PetroChina, chương trình đổi dầu lấy nợ sẽ trở nên không khả thi.

Đang tìm người thay thế

Các nhà phân tích không loại trừ khả năng các tập đoàn dầu khí lớn khác của Trung Quốc, như CNOOC và Sinopec, sẽ làm theo ví dụ của PetroChina. Và các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc – những "ấm trà samovar" – cũng vậy. Đối với họ, trọng tâm không phải là lệnh trừng phạt, mà là giá cả.

Các nhà giao dịch dự đoán lượng dầu Venezuela mà Trung Quốc mua sẽ giảm mạnh ngay trong tháng Hai. Bắc Kinh có thể sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nhập khẩu từ các nguồn khác.

Đặc biệt, theo các chuyên gia thị trường, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang tăng cường mua các loại dầu của Iran và Nga có đặc điểm tương tự, với mức giá chiết khấu đáng kể.

Do đó, dầu thô nặng của Iran và dầu thô Urals của Nga giao cho Trung Quốc vào tháng 3 đang được giao dịch với mức chiết khấu khoảng 12 đô la mỗi thùng so với dầu Brent.

"Dầu thô nặng ESPO của Nga, được cung cấp cho Trung Quốc qua cảng Kozmino và đường ống dẫn dầu Đông Siberia – Thái Bình Dương, thực sự có thể thay thế một phần sự thiếu hụt nguồn cung từ Venezuela. Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc, đặc biệt là các nhà máy độc lập ở tỉnh Sơn Đông, đang thể hiện sự sẵn lòng tăng cường mua dầu thô của Nga. Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng và những hạn chế về cơ sở hạ tầng cũng đang gây ra những ảnh hưởng nhất định", ông Kapustina nhận xét.

Do đó, nhà kinh tế học nhận định, Bắc Kinh đang cân bằng giữa mong muốn đa dạng hóa nguồn cung và mong muốn tránh đối đầu trực tiếp với người Mỹ. Bất chấp rủi ro bị trừng phạt, Trung Quốc coi tuyến đường qua Nga dễ dự đoán hơn và ít dễ bị tổn thương hơn về mặt hậu cần.