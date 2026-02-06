Hai nữ sinh xô xát do mâu thuẫn trên mạng xã hội, công an tổ chức 'chải tóc' làm hòa.

Ngày 6/2, Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã mời làm việc với các nữ sinh liên quan đến vụ xô xát xảy ra vào trưa 5/2 tại thôn Sơn Hải 1.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ những lời trêu chọc trên mạng xã hội liên quan đến tình bạn khác giới, hai nữ sinh đã hẹn nhau ra bãi cát để "giải quyết" bằng bạo lực.

Sự việc được một số học sinh xung quanh chứng kiến và quay clip, tuy nhiên không có ai can ngăn. Vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn thì lực lượng công an địa phương vào cuộc, kịp thời ngăn chặn.

Tại trụ sở Công an xã Phước Dinh, các em được nhắc nhở, giáo dục về hành vi vi phạm.

Đồng thời, các em viết cam kết không tái phạm và được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đáng chú ý, nhằm giúp hai nữ sinh hóa giải mâu thuẫn, lực lượng công an đã tổ chức cho các em trực tiếp xin lỗi nhau, ôm nhau làm hòa và thực hiện hành động "chải tóc cho nhau" như một cách thể hiện sự cảm thông, khép lại xích mích.

Theo Công an xã Phước Dinh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và nhà trường để theo dõi, quản lý, giáo dục các em, qua đó ngăn ngừa nguy cơ tái diễn các hành vi bạo lực học đường.