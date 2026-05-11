Iran có câu trả lời cho Mỹ, nhiều nước vùng Vịnh bị UAV đe dọa

Theo IRNA, một nguồn tin cho biết giai đoạn hiện tại của tiến trình đàm phán chỉ tập trung duy nhất vào mục tiêu ngừng giao tranh.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran muốn chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm ở Lebanon. Tehran cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm "an ninh hàng hải" tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz trong phản hồi của mình.

Đề xuất mới nhất của Washington đề cập đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại ro biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran — một vấn đề mà Tehran muốn thảo luận vào giai đoạn sau.

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ White House về phản hồi của Iran.

Tehran cho biết đã chính thức chuyển phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Ảnh: IRNA

Ngày 8-4, Islamabad đã làm cầu nối cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington, qua đó chấm dứt gần 40 ngày leo thang quân sự liên quan các đợt tấn công phối hợp của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Các vòng trao đổi sau đó được tổ chức tại Islamabad nhưng chưa tạo ra bước đột phá đáng kể.

Trong lúc nỗ lực ngoại giao còn dang dở, tình hình an ninh tại vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngày 10-5, một chiếc máy bay không người lái (UAV) đã tấn công một tàu thương mại ngoài khơi Qatar, gây cháy nhỏ trước khi được khống chế. Không ghi nhận thương vong và hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng ngày thông báo đã bắn hạ hai drone xâm nhập không phận và quy trách nhiệm cho Iran.

Trong khi đó, Kuwait cũng xác nhận phát hiện các UAV "thù địch" bay vào không phận nước này rạng sáng cùng ngày và lực lượng phòng vệ đã triển khai biện pháp ứng phó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ nối lại các đợt không kích quy mô lớn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân.

Một trong những nút thắt lớn của đàm phán vẫn là chương trình hạt nhân Iran, đặc biệt liên quan kho uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu hơn 440 kg uranium làm giàu tới mức 60%, chỉ còn cách ngưỡng vũ khí hạt nhân một bước kỹ thuật ngắn.

Trong bối cảnh đó, quân đội Iran tuyên bố đặt các cơ sở hạt nhân trong trạng thái "sẵn sàng cao độ", cảnh báo nguy cơ đối phương tiến hành các chiến dịch bí mật nhằm tiếp cận hoặc kiểm soát nguồn vật liệu chiến lược này.