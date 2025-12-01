Thế giới 24h: Venezuela tuyên bố biện pháp đối phó Mỹ

Phó Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodriguez (ảnh: UN Media)

Đáp trả Mỹ, Venezuela triển khai chính sách về xuất nhập cảnh

Bình luận trên Telegram hôm 30/11, Phó Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodriguez – cho rằng Mỹ đang đáp lại yêu cầu của bà Maria Machado (lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela) khi tìm cách phong tỏa không phận Venezuela.

“Để đáp trả động thái này, Tổng thống Nicolas Maduro đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đặc biệt nhằm hồi hương công dân Venezuela bị mắc kẹt ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến đường xuất cảnh đối với những người cần rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi”, bà Rodriguez viết.

Theo bà Rodriguez, Venezuela cũng kích hoạt tất cả cơ chế đa phương phù hợp với luật pháp quốc tế để “ngay lập tức ngăn chặn hành động bất hợp pháp” của Mỹ.

Trước đó, hôm 29/11, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth, ông Trump kêu gọi tất cả các hãng hàng không coi không phận “phía trên và xung quanh” Venezuela đã bị đóng.

Chính phủ Venezuela đã lập tức lên án, gọi bình luận của ông Trump là “hành động thù địch, đơn phương và tùy tiện, không phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Thủ tướng Israel lần đầu tiên xin ân xá

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang phải hầu tòa trong các vụ án tham nhũng, đã đệ đơn xin ân xá lên Tổng thống Isaac Herzog.

Ông Netanyahu trong một cuộc họp với Quốc hội Israel (ảnh: Reuters)

“Văn phòng Tổng thống nhận thức rằng đây là một yêu cầu đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng. Sau khi ghi nhận các ý kiến liên quan, Tổng thống sẽ xem xét yêu cầu này một cách có trách nhiệm và chân thành”, Văn phòng Tổng thống Israel thông báo hôm 30/11.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 trong 3 vụ án riêng biệt, xoay quanh cáo buộc ông trao lợi ích cho một số doanh nhân để đổi lấy quà tặng và thông tin có lợi từ truyền thông.

Ông Netanyahu bác bỏ những cáo buộc này và không nhận tội.

“Các luật sư của tôi đã gửi đơn xin ân xá đến Tổng thống hôm nay. Tôi hy vọng rằng bất kỳ ai mong muốn điều tốt đẹp cho đất nước đều ủng hộ bước đi này”, ông Netanyahu nói.

Trước đó, trong một lá thư hồi đầu tháng 11, Tổng thống Mỹ Trump đã đề nghị ông Herzog xem xét ân xá cho ông Netanyahu.

Theo Reuters, quyết định ân xá ở Israel thường chỉ được ban hành khi các thủ tục tố tụng kết thúc và bị cáo bị kết án.

Sói hại người, Ấn Độ đối phó bằng UAV

Giới chức kiểm lâm Ấn Độ đã triển khai máy bay không người lái (UAV) để theo dõi một đàn sói chuyên tấn công người, chủ yếu là trẻ em, Reuters hôm 30/11 đưa tin.

Nạn nhân mới nhất là một bé gái 10 tháng tuổi bị sói tha đi hôm 29/11 ở quận Bahraich, phía bắc bang Uttar Pradesh, khi đang ngủ cạnh mẹ. Thi thể bé gái sau đó được phát hiện trên một cánh đồng.

Trước đó, một ngày, một bé trai 5 tuổi bị sói tấn công và đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát cho biết, trong vòng 3 tháng qua, đã có 9 người thiệt mạng ở quận Bahraich, nghi bị sói tấn công. Trong đó có một cặp vợ chồng lớn tuổi.

Ram Singh Yadav – quan chức kiểm lâm ở Bahraich – cho biết, giới chức đã triển khai UAV, các loại bẫy và súng bắn tỉa để tiêu diệt đàn sói.

“Hành vi của lũ sói dường như đã thay đổi. Gần đây, người ta thấy chúng hoạt động cả vào ban ngày. Điều này rất kỳ lạ”, ông Yadav nói.

Tháng 10 năm ngoái, người dân, giới chức kiểm lâm ở bang Uttar Pradesh (phía bắc Ấn Độ) đã bắt giữ và đánh chết đàn sói 6 con. Chúng được cho là đã tấn công ít nhất 40 người và khiến 9 người thiệt mạng.