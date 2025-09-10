Thế giới 24h: Venezuela lên tiếng về khả năng xung đột với Mỹ

Lực lượng quân sự Venezuela (ảnh: Reuters

Venezuela không mong muốn xung đột

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của CNN (công bố hôm 9/9), ông Gil khẳng định Venezuela không muốn đối đầu quân sự với Mỹ.

“Chúng tôi không đặt cược vào xung đột và cũng không muốn xảy ra xung đột”, ông Gil nói.

Theo ông Gil, Venezuela sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa, nhưng loại trừ khả năng leo thang quân sự với Mỹ hay bất cứ nước nào trong khu vực.

“Chúng tôi bác bỏ khả năng xảy ra xung đột vì đã chuẩn bị đầy đủ để răn đe mọi động thái điều động lực lượng đến khu vực. Chúng tôi cũng thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ đất nước”, ông Gil nói.

Ngoại trưởng Venezuela – ông Yvan Gil (ảnh: CNN)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Gil lưu ý rằng, vẫn còn quá sớm để thảo luận về khả năng thành lập liên minh quân sự ở Mỹ Latinh trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Theo ông Gil, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) gần đây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hoạt động quân sự ở vùng biển Caribe.

Về vụ việc hôm 2/9, khi quân đội Mỹ phóng tên lửa, bắn nổ một xuồng cao tốc (nghi chở ma túy) ở vùng biển Caribe, ông Gil bày tỏ nghi ngờ.

“Giới chức Mỹ đăng tải một đoạn video mà không làm rõ nhiều điều. Không rõ vị trí, không rõ có ai trên chiếc xuồng đó hay không và không rõ liệu nó có thực hay không. Thứ duy nhất chúng tôi thấy chỉ là một đoạn video, không có gì khác”, ông Gil nói.

Ông Thaksin phải ngồi tù, tân Thủ tướng Thái Lan lên tiếng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, ông cảm thấy “buồn” khi một nhân vật như cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải ngồi tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được đưa lên xe chở phạm nhân (ảnh: Nation Thailand)

Hôm 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết yêu cầu ông Thaksin thi hành án tù 1 năm. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, ông Thaksin bị kết án 8 năm tù giam vì tội tham nhũng và lạm quyền, nhưng được nhà vua Thái Lan ân xá xuống còn 1 năm tù. Thay vì thi hành án, ông Thaksin được chuyển khỏi trại giam để điều trị y tế cho đến khi được trả tự do theo diện ân xá.

Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố quá trình điều trị y tế của ông Thaksin không được tính vào thời gian thi hành án.

Lúc 17h10p chiều ngày 9/9, ông Thaksin được chuyển tới Trung tâm giam giữ Klong Prem để thụ án 1 năm tù.

“Tôi rất buồn và thông cảm cho ông ấy. Ông ấy là một người có tầm vóc, và tôi không muốn ông ấy rơi vào hoàn cảnh như vậy”, Thủ tướng Thái Lan Anutin nói.

UAV Ukraine tập kích Sochi vài tiếng sau khi ông Putin dự họp

Bộ Quốc phòng Nga và giới chức địa phương hôm 9/9 thông báo, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm mục tiêu vào Sochi, thành phố ven Biển Đen, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Putin có cuộc họp trực tuyến từ thành phố này với lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/9 thông báo, lực lượng phòng không nước này bắn hạ ít nhất 31 UAV của Ukraine, trong đó có 15 chiếc ở khu vực Biển Đen, 2 chiếc ở Crimea và 2 chiếc ở vùng Krasnodar Krai. 12 UAV còn lại bị bắn hạ ở các khu vực khác.

Trước khi vụ tập kích xảy ra, ông Putin có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS từ dinh thự riêng ở Sochi (thuộc Krasnodar Krai). Chưa rõ Tổng thống Nga có còn làm việc tại dinh thự khi vụ tập kích xảy ra hay không.

Ông Veniamin Kondratiev – thống đốc vùng Krasnodar Krai – thông báo, vụ UAV tập kích khiến ít nhất một người thiệt mạng ở Sochi. 6 ngôi nhà cũng bị hư hại do vụ tấn công.

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) hôm 9/9 đã ra lệnh hạn chế bay tạm thời ở sân bay quốc tế Sochi.