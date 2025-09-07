Thế giới 24h: Biểu tình ở Kiev, phản đối quốc hội "trừng phạt" binh sĩ

Hàng trăm người biểu tình ở Kiev, phản đối dự luật vừa được Quốc hội Ukraine thông quan (ảnh: Pravda)

Nhiều người Ukraine phản đối dự luật số 13260

Ukraine Pravda hôm 6/9 đưa tin, người biểu tình tập trung ở Quảng trường Độc lập và giơ cao những tấm bảng với khẩu hiệu như: “Các ông đang trừng phạt nhầm người”, “Chúng ta phải bảo vệ các binh sĩ” hay “Đàn áp không tạo ra kỷ luật”…

Trước đó, hôm 4/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật số 13260 ngay trong vòng thảo luận đầu tiên. Dự luật nhằm tăng trách nhiệm hình sự đối với các binh sĩ nếu có hành vi bất tuân, không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Hành vi đào ngũ, vắng mặt trái phép khỏi đơn vị cũng sẽ bị coi là tội phạm.

Dự luật số 13260 cần được Tổng thống Ukraine Zelensky ký thành luật trước khi ban hành.

Trên mạng xã hội Facebook, Alina Sarnatska – cựu quân nhân và là người có ảnh hưởng ở Ukraine – cho rằng, chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky nên chấm dứt hành động gây áp lực đối với quân nhân.

Người biểu tình phản đối 2 dự luật số 13260 và số 13452 (ảnh: Pravda)

Theo bà Sarnatska, các quy định của đạo luật số 8271 và dự luật số 13452 (nhằm tăng nặng hình phạt đối với hành vi bất tuân, cấm tòa án cho hưởng án treo) cần được xem xét lại. Quốc hội Ukraine cũng nên xây dựng đạo luật mới để thành lập cơ quan thanh tra, giám sát trong quân đội.

Bà Sarnatska cho biết, cuộc biểu tình ở Kiev diễn ra trong ôn hòa và kêu gọi người biểu tình không đốt lửa, không bắn pháo sáng, không gây ra tiếng ồn lớn hay sử dụng loa phóng thanh.

“Cuộc biểu tình này được cơ quan quản lý quân sự và chính quyền thành phố Kiev chấp thuận. Cảnh sát sẽ giúp chúng tôi giữ trật tự”, bà Sarnatska bình luận.

Israel giải thích lý do đánh sập tháp 12 tầng ở Gaza

Trong tuyên bố hôm 6/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội nước này đã đánh sập một tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza, nơi được Hamas sử dụng để thu thập tin tình báo và tấn công.

Tòa nhà 12 tầng ở thành phố Gaza bị đánh sập (ảnh: Reuters)

Theo IDF, trong tòa nhà cao tầng, các tay súng của Hamas lắp đặt thiết bị giám sát để theo dõi hoạt động của quân đội Israel. Nhiều thiết bị nổ, đường hầm ngầm cũng được bố trí gần tòa nhà, có thể gây nguy hiểm cho các binh sĩ Israel.

Trước đó, hôm 5/9, tháp Mushtaha (cao 12 tầng) ở khu Al-Rimal, thành phố Gaza bị quân đội Israel đánh sập.

15 phút trước khi tấn công, quân đội Israel đã phát cảnh báo để người dân sơ tán khỏi khu vực. Chưa có thông tin về thương vong sau vụ tấn công.

Hôm 6/9, IDF cũng phát cảnh báo, yêu cầu người dân ở thành phố Gaza di chuyển tới khu vực nhân đạo Al-Mawasi (phía nam Dải Gaza), trước khi quân đội Israel mở chiến dịch kiểm soát trung tâm thành phố.

LHQ ước tính có khoảng một triệu người ở trong và xung quanh Gaza (thành phố lớn nhất Dải Gaza).

Hungary: Nhiều nước bí mật mua dầu Nga

Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto – hôm 6/9 cáo buộc một số nước thành viên EU “đạo đức giả” khi âm thầm mua dầu Nga nhưng vẫn chỉ trích Hungary và Slovakia.

Trước đó, hôm 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu châu Âu ngừng mua dầu Nga (nguồn thu quan trọng của Moscow) khi chỉ trong vòng một năm, Nga đã thu về khoảng 1,3 tỷ USD từ các hợp đồng bán nhiên liệu cho các nước thành viên EU.

Bình luận về thông tin này, ông Szijjarto hôm 6/9 cho biết, Hungary cần nguồn dầu từ Nga vì nước này không giáp biển, chỉ phụ thuộc vào các đường ống dẫn dầu và khí đốt.

Ông Szijjarto cho rằng, nhiều nước châu Âu vẫn âm thầm mua dầu Nga, thông qua châu Á.

“Đừng để những kẻ đạo đức giả lừa gạt chúng ta. Trong số những người lớn tiếng chỉ trích Hungary và Slovakia, có một số lượng đáng kể cũng đang mua dầu Nga. Họ mua gián tiếp, thông qua châu Á”, ông Szijjarto nói.

“Họ mua dầu Nga một cách bí mật, vì giá rẻ. Chúng ta mua công khai vì không còn lựa chọn nào khác”, ông Szijjarto nói thêm.

Trong bài phát biểu, ông Szijjarto cũng đổ lỗi cho EU vì ngăn cản nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của Hungary.

Theo ông Szijjarto, EU đã từ chối yêu cầu mở rộng công suất của đường ống Đông Nam Âu (dẫn dầu từ nhiều nguồn khác nhau tới Hungary), trong khi Croatia – quốc gia vận hành đường ống Đông Nam Âu – tăng chi phí vận chuyển.