Thế giới 24h: Nga nêu điều kiện để các công ty phương Tây quay lại

Nhiều công ty nước ngoài hợp tác về năng lượng với Nga đã chọn thoái vốn sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra (ảnh: Bloomberg)

Quan điểm của Moscow đối với các công ty phương Tây muốn quay lại Nga

Phát biểu hôm 7/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok, ông Peskov cho biết, các doanh nghiệp phương Tây được chào đón quay trở lại Nga nếu họ không ủng hộ lực lượng Ukraine và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, chính phủ Nga.

Theo ông Peskov, đây là quan điểm của Moscow đối với các công ty nước ngoài đã rời khỏi thị trường Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine (tháng 2/2022) và tiếp đó là hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây.

“Sẽ là sai lầm lớn nếu chúng tôi không tính đến việc để các công ty này quay trở lại”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, nhiều công ty đã rời đi “vẫn có quyền quay trở lại” nếu họ “thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và chính quyền”.

“Với các công ty này, tất nhiên chúng ta sẽ đối thoại với họ một cách cẩn thận, tôn trọng và đảm bảo lợi ích đôi bên”, ông Peskov nói.

Đối với các công ty đã rút khỏi Nga khi chưa thanh toán đủ lương cho người lao động và các chi phí xã hội, ông Peskov cho biết, họ vẫn có quyền quay lại, miễn là khắc phục sai lầm.

“Họ nên được phép quay lại. Chỉ là điều đó sẽ khá tốn kém”, ông Peskov nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov nhấn mạnh, các công ty đã hỗ trợ lực lượng Ukraine sẽ không được Nga chào đón.

“Những công ty này đã trở thành kẻ thù, và đó là cách họ đáng bị đối xử”, ông Peskov nói.

Theo Reuters, để né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây, các công ty nước ngoài đã thiệt hại hơn 107 tỷ USD vì rút vốn kinh doanh khỏi Nga. Riêng BP (tập đoàn dầu khí Anh) tổn thất hơn 25 tỷ USD khi rút cổ phần khỏi Rosneft (tập đoàn năng lượng Nga).

UAV đánh trúng sân bay ở Israel

Hôm 7/9, lực lượng an ninh Israel ghi nhận một chiếc máy bay không người lái (UAV) đánh trúng và phát nổ tại sân bay Ramon, phía nam Israel. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy có khói đen bốc cao từ phía sân bay Ramon.

Khói đen bốc lên từ phía sân bay Ramon, Israel (ảnh: Times of Israel)

Giới chức Israel cho hay, chiếc UAV (do lực lượng Houthi ở Yemen phóng) rơi xuống sân bay Ramon khiến 2 người bị thương nhẹ. Không phận trên sân bay Ramon đã bị đóng để bảo đảm an ninh.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã bắn hạ 3 UAV phóng từ Yemen.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đang điều tra lý do khiến còi báo động không vang lên khi UAV lao xuống sân bay Ramon.

Houthi chưa lên tiếng về vụ việc. Trước đó, lực lượng này đã thề sẽ trả thù sau vụ quân đội Israel không kích (28/8) khiến người được gọi là "Thủ tướng chính quyền Houthi", ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi, cùng nhiều quan chức cấp cao khác thiệt mạng.

Đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, Mỹ tốn 1 tỷ USD?

Hôm 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh. Đây chỉ là tên gọi phụ của Bộ Quốc phòng Mỹ trong khi chờ quốc hội phê duyệt thành tên chính thức.

Ngay sau sắc lệnh này, trang web chính thức của Lầu Năm Góc đã cập nhật tên gọi “Bộ Chiến tranh”. Từ viết tắt DOD (Bộ Quốc phòng) cũng được thay bằng DOW (Bộ Chiến tranh) trong nhiều tiêu đề của trang web.

Independent hôm 7/9 đưa tin, quyết định thay tên Bộ Quốc phòng của ông Trump sẽ khiến nước Mỹ tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD.

Trước đó, trong một bài phân tích hôm 4/9, Politico cho rằng, Mỹ sẽ tốn “hàng tỷ USD” vì thay tên của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ có hàng trăm cơ quan, căn cứ trên toàn cầu, và tất cả phải cập nhật tên gọi mới. Số lượng biển báo khổng lồ và dụng cụ cũng cần thay đổi.

“Chi tiết của sắc lệnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng chính phủ sẽ phải thay con dấu của Bộ Quốc phòng tại hơn 700.000 cơ sở thuộc 40 quốc gia và 50 bang Mỹ”, Politico viết.

Bình luận về chi phí liên quan đến việc đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Trump hôm 5/9 cho biết chính phủ sẽ cố gắng tiết kiệm.

“Chi phí sẽ không quá lớn. Chúng tôi biết cách tái cấu trúc thương hiệu mà không quá rầm rộ. Chúng ta sẽ làm theo cách ít tốn kém nhất. Mọi người đều thích tên gọi này, nước Mỹ đã có những thắng lợi lịch sử với Bộ Chiến tranh”, ông Trump nói.