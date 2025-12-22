Thế giới 24h: UAV thứ 2 bị bắn rơi, Thái Lan tuyên bố cường độ tấn công Campuchia "giảm đáng kể"

Campuchia công bố hiện trường UAV rơi (ảnh: Khmer Times)

Diễn biến mới giao tranh Thái Lan – Campuchia

Hôm 21/12, ông Surasant Kongsiri – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan – cho hay, quân đội Campuchia tiếp tục tấn công Thái Lan bằng tên lửa phóng từ hệ thống pháo đa nòng BM-21 nhằm vào cửa khẩu Chub Ta Mok, tỉnh Surin.

Trong một diễn biến khác, ở khu vực Ban Nong Ree, tỉnh Trat, một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng do giẫm phải mìn PMN-2 mới gài.

Theo ông Kongsiri, quân đội Thái Lan đã kiểm soát Đồi 350 và khu vực đền Ta Kwai ở Surin. Hiện tại, chỉ còn khu vực Huai Ta Maria (thuộc tỉnh Sisaket) ghi nhận những cuộc đụng độ dữ dội.

Ở tỉnh Sa Kaeo, giao tranh tiếp diễn tại 3 khu vực Ban Nong Chan, Ban Nong Ya Kaew và Ban Klong Pang. Ở tỉnh Trat, quân đội Thái Lan tuyên bố kiểm soát khu phức hợp sòng bạc Thma Da.

“Giao tranh tiếp diễn dọc biên giới, nhưng cường độ đã giảm đáng kể”, ông Surasant nói.

Đại tá Richa Suksuwanon, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, cho hay, trong 2 tuần qua, quân đội nước này đã kiểm soát nhiều khu vực ở biên giới. Vì vậy, quy mô các khu vực xảy ra giao tranh khốc liệt đã thu hẹp lại.

Campuchia chưa bình luận về các tuyên bố của Thái Lan.

Hôm 21/12, quân đội Campuchia tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn của Thái Lan ở xã Sla Kram, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey.

Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.

Hôm 19/12, Thái Lan xác nhận một UAV của nước này rơi ở Poipet (Campuchia).

Báo Ukraine: Ông Andrey Yermak vẫn ở bên Tổng thống Zelensky

ZN.ua (báo Ukraine) đưa tin, ông Andrey Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, “vẫn chưa rời đi” sau khi từ chức.

Ông Andrey Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine (ảnh: Reuters)

Hôm 29/11, ông Yermak đã nộp đơn từ chức sau khi bị giới chức chống tham nhũng Ukraine khám xét nhà riêng. Ông Yermak (nhân vật quyền lực số 2 Ukraine) được cho là có liên quan tới một vụ tham nhũng quy mô lớn xảy ra trong ngành năng lượng Ukraine.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của ZN.ua, dù đã từ chức, ông Yermak vẫn nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky hàng ngày qua điện thoại và gặp gỡ buổi tối tại nhà riêng.

Hầu hết quan chức thân cận với ông Yermak, bao gồm nhiều thống đốc vùng, vẫn còn tại vị.

Theo ZN.ua, Viktor Mikita – Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – vẫn chưa đệ trình danh sách các ứng viên có thể thay thế ông Yermak.

“Việc ông Yermak từ chức không phải sự tự giác mà chỉ là hành động tự bảo vệ trong tình thế bị ép buộc”, ZN.ua viết.

Thụy Điển khám xét tàu chở hàng Nga

Hải quan Thụy Điển hôm 21/12 cho biết, giới chức nước này đã lên một con tàu chở hàng của Nga để kiểm tra hàng hóa.

“Chúng tôi đã lên tàu với sự hỗ trợ của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển và cảnh sát để tiến hành kiểm tra hải quan”, Martin Hoglund – phát ngôn viên Hải quan Thụy Điển – cho biết.

Theo ông Hoglund, chủ sở hữu của tàu Adler (con tàu bị kiểm tra) nằm trong danh sách trừng phạt của EU.

Ông Hoglund từ chối tiết lộ những gì giới chức Thụy Điển tìm thấy trên tàu.

Dữ liệu của công ty theo dõi tàu biển Marine Traffic cho thấy, Adler là tàu chở container dài 126 mét. Con tàu thả neo ở ngoài khơi Hoganas (tây nam Thụy Điển) từ hôm 19/12 do gặp trục trặc động cơ.

Theo ông Hoglund, tàu Adler rời thành phố St Petersburg của Nga hôm 15/12, nhưng chưa rõ thông tin về đích đến.