Thế giới 24h: Động thái của Trung Quốc nhằm hòa giải xung đột Thái Lan – Campuchia

Quân đội Thái Lan được cho là thu giữ một số tên lửa chống tăng của Campuchia (ảnh: Nation)

Trung Quốc kêu gọi Thái Lan, Campuchia đàm phán

Hôm 18/12, Tân Hoa Xã đưa tin, ông Vương Nghị có cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Cả ông Prak Sokhonn và ông Sihasak Phuangketkeow đều thông báo cho ông Vương Nghị về những diễn biến mới nhất liên quan đến các vụ đụng độ ở biên giới, đồng thời bày tỏ sẵn sàng xuống thang căng thẳng.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho biết, với tư cách là láng giềng và bạn bè, Trung Quốc không mong muốn Thái Lan, Campuchia sử dụng vũ lực và vô cùng đau buồn trước thương vong xảy ra đối với dân thường.

Theo ông Vương Nghị, ưu tiên hàng đầu hiện nay là Thái Lan, Campuchia nhanh chóng ngừng bắn, kịp thời ngăn chặn thiệt hại và xây dựng lại lòng tin.

Cùng ngày 18/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Deng Xijun – đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á – sẽ đến Campuchia và Thái Lan, với vai trò trung gian hòa giải.

Các động thái mới của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ở biên giới giữa Thái Lan, Campuchia vẫn căng thẳng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thái Lan hôm 18/12 ghi nhận thêm 4 binh sĩ thiệt mạng do giao tranh, khiến thương vong đối với quân đội nước này tăng lên 21 người.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 18/12 cáo buộc quân đội Thái Lan thả bom xuống Poipet – thành phố lớn ở biên giới, nơi có cửa khẩu và nhiều sòng bạc.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, trong tuần này, ít nhất 4 sòng bạc đã bị hư hại do các vụ tập kích của Thái Lan.

Ông Trump: Tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn

Trong bài phát biểu dài 19 phút trước toàn quốc hôm 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra bất kỳ thông báo quan trọng nào, trái với thông lệ của các tổng thống, theo Reuters. Thay vào đó, ông dành thời gian nêu bật thành tựu cá nhân, chỉ trích người nhập cư trái phép và cựu Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump trong bài phát biểu cuối năm (ảnh: Reuters)

“Chào buổi tối, nước Mỹ, 11 tháng trước, tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn và tôi đang khắc phục”, ông Trump nói trong bài phát biểu cuối năm.

Trong bài phát biểu, ông Trump cho rằng giá xăng và giá thực phẩm ở Mỹ đang “giảm nhanh chóng và vẫn chưa dừng lại”, trái với lo ngại của nhiều người Mỹ về lạm phát.

Tổng thống Trump cho biết, trước lễ Giáng sinh, 1,45 triệu quân nhân Mỹ sẽ nhận được tấm séc tiền thưởng, trị giá 1.776 USD/người. Khoản tiền này được chi trả bởi nguồn thu thuế quan.

Theo ông Trump, Mỹ đang đứng trước “cơ hội bùng nổ kinh tế chưa từng có” vào năm 2026, khi nước này đồng đăng cai giải bóng đá World Cup cùng Canada và Mexico.

“Quốc gia chúng ta đang mạnh mẽ. Nước Mỹ được tôn trọng, và đất nước chúng ta đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Trump nói.

13 năm tù cho công dân Anh tham chiến ở Ukraine

Hayden Davies, 30 tuổi, công dân Anh chiến đấu cho lực lượng Nga hôm 18/12 bị một tòa án Nga ở Donetsk kết tội là lính đánh thuê và tuyên phạt 13 năm tù.

Tại phiên tòa, các công tố viên Nga công bố video cho thấy Davies bị thẩm vấn khi đứng sau song sắt. Davies thừa nhận tới Ukraine để gia nhập Quân đoàn Quốc tế, với mức lương 400 – 500 USD/tháng.

Quân đoàn Quốc tế là một đơn vị thuộc lực lượng Ukraine, chủ yếu gồm người nước ngoài, theo Reuters.

Khi được hỏi rằng có thừa nhận hành vi phạm tội không, Davies nói “có” và gật đầu.

Giới chức Nga cho biết, Davies đã tới miền Tây Ukraine vào tháng 8/2024, sau đó ký hợp đồng chiến đấu cho Ukraine và trải qua huấn luyện quân sự.

Davies bị bắt giữ vào mùa đông năm 2024, khi mang theo một khẩu súng trường và đạn dược.

Anh chưa bình luận về mức án đối với Davies.