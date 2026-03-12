Vỉa hè ở Hà Nội nóng bất thường đến 50 độ vì nguyên nhân gì?

Một khu vực trên nền vỉa hè bê tông ở xã Ứng Hòa, Hà Nội, bất ngờ phát ra nhiệt độ nóng bất thường, nóng đến mức khi đi chân trần lên có thể bị bỏng ran phải nhấc chân ra ngay. Vụ việc đang gây nhiều sự chú ý của người dân ở xã Ứng Hòa, TP Hà Nội. Bà con tại đây đã phản ánh và cho biết tình trạng này mới xuất hiện khoảng 10 ngày gần đây.

Tại địa bàn thôn Thu Nội, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, diện tích một tuyến vỉa hè trên khu vực này khoảng 1m2, nhưng có hiện tượng nóng lên bất thường. Đặt nhiệt kế vào trong lỗ người dân đã khoan sẵn trong khoảng 5 giây, khi phóng viên nhấc lên, nhiệt độ đã lên tới 42 độ C.

Vị trí vỉa hè ở xã Ứng Hòa nóng bất thường. Ảnh cắt từ clip của VTV

Vị trí phát nhiệt bất thường này nằm ngay trước cửa nhà ông Dương Văn Truyền (thôn Thu Nội, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội). Ông Truyền phát hiện được ra là do thấy vòi nước nhựa cứ để trên nền bê tông này một đêm là sáng hôm sau có hiện tượng sun lại và mềm nhũn ra.

Ông Dương Văn Truyền chia sẻ: "Cách đây 3-4 ngày, tôi dậy buổi sáng sớm, mặc quần đùi, đi qua chỗ này thấy nó phả luồng khí nóng lên chân rất nóng. Đứng một lúc, tôi mới cảm nhận ở đây là do nóng ở nền lên, tôi đặt tay xuống mới thấy nóng bất thường".

Đặt tay lên nền bê tông này, chỉ khoảng 10-15 giây, bắt đầu cảm nhận rõ sức nóng ran lên, thậm chí có người đi chân trần không giữ được quá 30 giây phải rụt chân lại.

Phun nước ra, chỉ khoảng vài phút, riêng khu vực có hiện tượng nóng bất thường sẽ khô rất nhanh, thậm chí còn bốc cả hơi nước lên. Người dân tại đây mong chính quyền sớm tìm ra nguyên nhân, bởi từ khi phát hiện điểm phát nhiệt, nền đường bê tông tại đây đã xuất hiện một vết tách nứt nhỏ kéo dài gần 1m.

Lãnh đạo xã Ứng Hòa khi tiếp nhận thông tin cũng đã có mặt ngay tại hiện trường để xác minh phản ánh của người dân. Tìm hiểu sơ bộ, dưới vị trí này không có đường điện ngầm, hay bất cứ đường ống, hay hệ thống thoát nước gì.

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã liên hệ với một số chuyên gia về địa chất để tìm câu trả lời cho hiện tượng này song các chuyên gia đều chung nhận định đây không phải là vấn đề địa chất. Nếu là mạch nước nóng thì nó cũng không truyền nhiệt kiểu như thế, cũng không có dấu hiệu nào cho rằng đây là giếng khoan khí gas...

Ông Lê Anh Tùng (Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) cho biết, kểm tra thực tế thấy khu đất diện tích khoảng hơn 1m2, nhiệt độ cao khoảng 40-50 độ C. Đó là nhiệt độ cao bất thường. Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc một diện tích đất vỉa hè rộng khoảng 1m2 có nhiệt độ cao bất thường 40-50 tại địa bàn thôn Thu Nội, các đơn vị chức năng của xã đã cho đào kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện tại khe tường nằm cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi đã chạm vào một dây điện bị hở. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã ngắt nguồn điện, nhiệt độ nền vỉa hè đã giảm xuống và hiện khu vực này hoàn toàn bình thường.