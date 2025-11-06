Thế giới 24h: Tiếng nổ lớn ở Oryol, UAV Ukraine nhắm mục tiêu hạ tầng năng lượng Nga

Một cơ sở năng lượng được cho là trong lãnh thổ Nga bị UAV Ukraine tập kích (ảnh: Kyiv Independent)

Thành phố Oryol bị tập kích, người dân nghi Ukraine phóng tên lửa

Hôm 5/11, cư dân ở Oryol nghe thấy các tiếng nổ lớn gần nhà máy nhiệt điện trong thành phố. Một số người cho rằng âm thanh giống như tiếng tên lửa tập kích.

ASTRA (kênh tin tức trên Telegram của Nga) phân tích video do nhân chứng ghi lại cho thấy, dường như có vụ nổ gần nhà máy nhiệt điện Oryol.

Ông Klychkov cho biết, thành phố Oryol bị máy bay không người lái của Ukraine tập kích và lực lượng phòng không Nga đã phá hủy những chiếc UAV này. Mảnh vỡ UAV rơi xuống gây ra một số thiệt hại.

“Một số tòa nhà đã bị hư hại khi các mảnh vỡ UAV rơi xuống. Chưa có thông tin về thương vong”, ông Klychkov bình luận trên Telegram.

“Các chuyên gia đang làm việc tại hiện trường. Công tác cứu hộ sẽ bắt đầu vào lúc bình minh. Xin hãy bình tĩnh. Mọi hệ thống thiết yếu vẫn hoạt động bình thường”, ông Klychkov cho biết.

Theo ASTRA, UAV của Ukraine cũng tập kích hạ tầng năng lượng Nga gần thành phố Vladimir và tỉnh Yaroslavl.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 thông báo, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 40 UAV của Ukraine, trong đó có 2 chiếc trên bầu trời Oryol.

Trước đó, hôm 4/11, Tổng thống Nga Putin đã ký luật cho phép sử dụng lực lượng dự bị để bảo vệ các nhà máy lọc dầu sau nhiều vụ tập kích của Ukraine.

Thủ tướng Hungary: Để Ukraine gia nhập EU đồng nghĩa với xung đột

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị kéo trực tiếp vào xung đột nếu để Ukraine gia nhập khối.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp (ảnh: RT)

Hôm 4/11, trong cuộc phỏng vấn của Euronews, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, ông Orban “phải làm điều gì đó cho Ukraine, quốc gia đang bảo vệ toàn bộ châu Âu khỏi Nga”. Ông Zelensky cũng cho rằng Ukraine “không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào” từ Hungary.

Bình luận trên mạng xã hội X hôm 5/11, ông Orban cho biết, Hungary “sẽ không ủng hộ tư cách thành viên của Ukraine trong EU” vì điều đó “sẽ mang xung đột vào châu Âu và chuyển tiền của người Hungary sang Ukraine”.

Ông Orban nhấn mạnh, việc kết nạp một thành viên mới cần có sự đồng ý của tất cả 27 nước thành viên EU.

“Tôi bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Hungary nợ Ukraine bất cứ điều gì. Ukraine không bảo vệ Hungary khỏi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Chúng tôi không yêu cầu điều đó, và chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu”, Orban viết.

Theo ông Orban, an ninh của Hungary được bảo đảm bởi lực lượng NATO, trong đó “Ukraine (may mắn thay) không phải là thành viên”.

Philippines: Bão Kalmaegi khiến 1,4 triệu hộ mất điện

Khoảng 1,4 triệu hộ gia đình, chủ yếu sinh sống tại cụm đảo Visayas (miền trung Philippines) bị cắt điện khi bão Kalmaegi gây ra mưa lớn và gió giật mạnh, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines – ông Felix William Fuentebella – cho biết trong một cuộc họp trực tuyến.

Trong thông báo hôm 5/11, Bộ Năng lượng Philippines cho biết, chưa thể dự báo được thời điểm có thể khôi phục lại nguồn điện ở Visayas.

“Chúng tôi kêu gọi người dân, đặc biệt là ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng, hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi các tuyến đường được lưu thông, để nhân viên kĩ thuật có thể khôi phục điện lưới”, bà Sharon Garin – Bộ trưởng Năng lượng Philippines – nói.

Tính đến chiều ngày 5/11 (giờ địa phương), Philippines ghi nhận 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích do bão Kalmaegi.

Tỉnh Cebu chịu thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão, khi chứng kiến ngập lụt diện rộng và nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi.