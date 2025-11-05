Thế giới 24h: Số người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines tăng nhanh, trực thăng cứu hộ gặp nạn

Ô tô đè lên nhau trong trận lũ ở thành phố Cebu (ảnh: AFP)

Philippines: 26 người thiệt mạng do bão Kalmaegi, trực thăng cứu hộ gặp nạn

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) hôm 4/11 cho biết, ít nhất 26 người thiệt mạng khi bão Kalmaegi đổ bộ các đảo miền trung nước này.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Philippines cho hay, ít nhất một người thiệt mạng do bão Kalmaegi.

Theo ABC News, hàng trăm nghìn người đã phải di dời trước khi bão Kalmaegi quét qua nhóm đảo Visayas, cũng như một phần của 2 nhóm đảo khác là Luzon và Mindanao của Philippines.

Đến chiều 4/11 (giờ địa phương), bão Kalmaegi di chuyển về phía tây qua các đảo Cebu, Negros, Panay với sức gió 150 km, gió giật 185 km/h, làm gãy đổ cây cối, đứt đường dây điện và gây mưa lớn.

“Dựa trên thông tin mà chúng tôi có, hầu hết nạn nhân tử vong vì đuối nước”, ông Rafaelito Alejandro – Phó Giám đốc OCD – nói.

Theo ông Alejandro, chỉ riêng ở Cebu đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong. Nhiều khu vực ở Cebu ngập lụt nghiêm trọng.

Cùng ngày 4/11, Bộ Tư lệnh Đông Mindanao (Philippines) cho biết, trực thăng UH-1H Super Huey gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố ven biển Butuan thực hiện nhiệm vụ cứu hộ sau bão Kalmaegi.

Hiện trường vụ rơi trực thăng ở đảo Mindanao, Philippines hôm 4/11 (ảnh: ABS-CBN)

Không quân Philippines cho biết, chiếc trực thăng chở 5 người mất liên lạc khi đang hoạt động gần căn cứ tiểu đoàn bộ binh 60 ở Loreto, tỉnh Agusan del Sur, đông bắc đảo Mindanao.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành.

Sau khi quét qua các đảo Visayas và khu vực phía bắc tỉnh Palawan, bão Kalmaegi sẽ di chuyển ra Biển Đông,với sức gió duy trì 130 km/h, gió giật lên tới 180 km/h.

Nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream của Nga tuyệt thực

Serhii K., 49 tuổi – nghi phạm phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga – đang tuyệt thực trong một nhà tù an ninh cao ở Italia, DW hôm 4/11 đưa tin.

Serhii K. bị bắt giữ hồi tháng 8/2025 và đang đối mặt với khả năng bị dẫn độ sang Đức xét xử.

Serhii K. bị cảnh sát Italia áp giải (ảnh: BILD)

Nicola Canestrini, luật sư của Serhii K., cho biết, thân chủ của ông bắt đầu tuyệt thực từ ngày 31/10 để đòi các quyền lợi cơ bản, bao gồm dinh dưỡng hợp lý và “điều kiện giam giữ có phẩm giá”.

“Serhii K. cũng yêu cầu được đối xử bình đẳng như các tù nhân khác, có quyền được gia đình thăm nom và quyền tiếp cận thông tin”, luật sư Canestrini nói.

Một tòa án ở thành phố Bologna (Italia) đã chấp thuận việc dẫn độ Serhii K. sang Đức để xét xử, nhưng luật sư Canestrini cho biết, ông sẽ kháng cáo quyết định này lên Tòa án Tối cao Italia.

Thủ tướng Albania: Nga sẽ không tấn công bất kỳ nước châu Âu nào khác

Thủ tướng Albania – ông Edi Rama – hạ thấp mối lo ngại của một số nước phương Tây rằng Nga có thể đối đầu trực tiếp với NATO. Ông cũng đề xuất Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị kế hoạch hòa bình cụ thể cho Ukraine, trong khi Mỹ đang nỗ lực chấm dứt xung đột.

“Nga không tấn công Albania, và cũng sẽ không tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác”, Al Jazeera hôm 4/11 dẫn lời ông Rama.

“NATO đã sẵn sàng trước mọi hình thức gây hấn. Không có gì phải sợ, vì đây là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới”, ông Rama nói.

Albania là thành viên NATO và là ứng viên gia nhập EU từ năm 2014.

Trong cuộc phỏng vấn mới của Al Jazeera, ông Rama bày tỏ không hài lòng khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng cho rằng đến thời điểm hiện tại, EU nên chuẩn bị một kế hoạch hòa bình.

“Việc EU không có kế hoạch cho hòa bình khiến tôi thấy rất lạ”, ông Rama nói.

Theo ông Rama, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, EU cũng nên “tìm cách đàm phán với Nga” để thúc đẩy tầm nhìn cho hòa bình.